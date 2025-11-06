Hai cha con tử vong dưới ao tôm

Chiều 6/11, lãnh đạo xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau) thông tin, khoảng 10h30 cùng ngày, bà T.T.Đ. (55 tuổi, trú tại ấp Do Thới) ra ao tôm gần nhà để tắt quạt nước.

Lúc này, bà Đ. thấy dưới ao tôm có cái áo màu đỏ nên đến xem thì phát hiện chồng là ông N.Q.T. (55 tuổi) và con trai T.Đ.Th. (15 tuổi, con nuôi) đã tử vong dưới ao.

Thời điểm phát hiện vụ việc, ông T. tử vong trong tư thế đứng, còn Th. nằm úp mặt xuống nước, vị trí gần quạt ao tôm.

Nhận tin báo của người dân, cơ quan chức năng địa phương ghi nhận hiện trường, điều tra làm rõ.

"Xã cử người ghi nhận thông tin, sẽ lập đoàn đến thăm hỏi gia đình", một lãnh đạo UBND xã Hòa Bình cho hay.