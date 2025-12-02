Cáp ngầm vượt biển nghi đứt, du lịch Phú Quốc gặp khó

Sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc hư hỏng đang khiến hàng nghìn người dân đảo Phú Quốc gặp khó vì bị mất điện luân phiên để giữ tải cho hệ thống tạm thời. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng doanh thu.

Đáng lo ngại, du lịch Phú Quốc đang vào mùa cao điểm, lượng khách quốc tế đông nhất từ sau 2021.

Ngày 2/12, chị Trần Hoài Thương, chủ khách sạn Sun and Sea (đặc khu Phú Quốc) cho biết, nhân viên của chị phải thay phiên đi mua nhiên liệu để máy phát điện chạy liên tục.

Mặt khác, máy phát hoạt động xuyên suốt gây tiếng ồn lớn, ảnh hưởng chất lượng dịch vụ, đơn vị phải liên tục giải trình và xin lỗi du khách.

"Cơ sở của tôi nhỏ, tiền dầu cho máy phát chỉ tốn tầm 1-2 triệu đồng/ngày, các doanh nghiệp lớn thì còn ảnh hưởng hơn", chị Thương cho biết.

Chị Thương chia sẻ thêm, điện được cấp phát thay phiên, nhiều gia đình phải tính toán thay nhau sạc pin dự phòng, giặt đồ, bơm nước, bảo quản đồ trong tủ lạnh.

Người dân thay phiên đăng tải các thông tin cập nhật tình hình điện trên các hội nhóm ở Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Duật).

Bà Lê Thị Hải Châu, nguyên Tổng thư ký Hội Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc, nhận định, sự cố làm ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp du lịch.

"Sự cố này rất đáng tiếc. Nếu khắc phục chậm sẽ ảnh hưởng vận hành của khu nghỉ dưỡng và đời sống bà con", bà Châu nói.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết, đến nay, toàn bộ hộ dân trên đảo cơ bản đã được cấp điện trở lại nhưng phải cắt luân phiên do nguồn không đủ tải.

Trước mắt, ngành điện huy động 12 máy phát từ các tỉnh, tổng công suất 2,3 MW, đồng thời cấp điện từ trạm 110/22 kV Nam Phú Quốc qua lưới 22 kV với công suất 25 MW. Đơn vị cần ít nhất một tháng để khắc phục sự cố cáp ngầm vượt biển nếu thời tiết thuận lợi.

Sự cố mất điện ở Phú Quốc được xác định là do đơn vị thi công đường ven biển ép cọc vào phạm vi hành lang an toàn tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc.

Tuyến cáp ngầm 110kw Hà Tiên - Phú Quốc được đưa vào vận hành từ năm 2014. Đây là tuyến cáp ngầm xuyên biển dài gần 58km, được đầu tư 2.336 tỷ đồng. Ngoài tuyến cáp này, Phú Quốc còn một tuyến cáp khác 220kW vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc được vận hành từ năm 2022.

UBND tỉnh An Giang đã có văn bản yêu cầu các ngành liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.