Cáp ngầm vượt biển nghi bị đứt, hàng chục ngàn hộ dân Phú Quốc mất điện

Sáng 30/11, Công ty Điện lực An Giang đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến sự cố mất điện trên diện rộng và kéo dài nhiều giờ liền, gây ảnh hưởng sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu Phú Quốc chiều và tối ngày 29/11.

Theo nhận định ban đầu của Công ty Điện lực An Giang, do đơn vị thi công công trình đường ven biển vi phạm hành lang an toàn lưới điện tác động tới tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, dẫn đến sự cố mất điện trên diện rộng.

Nhiều hội nhóm trên địa bàn Phú Quốc hoang mang vì mất điện (Ảnh: Hoàng Duật).

Trước mắt, để duy trì cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực An Giang tính phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV để cung cấp điện cho các cơ quan chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh; bệnh viện, cơ sở y tế, khám, chữa bệnh; hệ thống cấp nước sạch, mạng lưới viễn thông và thông tin, liên lạc; phụ tải sinh hoạt thiết yếu của người dân ở một số khu vực.

Theo đơn vị, hiện còn khoảng 12.000 khách hàng ở khu vực phía bắc đảo Phú Quốc bị ảnh hưởng.

Tuyến cáp ngầm 110kw Hà Tiên - Phú Quốc được đưa vào vận hành từ năm 2014. Đây là tuyến cáp ngầm xuyên biển dài gần 58km, được đầu tư 2.336 tỷ đồng.

Ngoài tuyến cáp này, Phú Quốc còn một tuyến cáp khác dài 220kW vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc được vận hành từ năm 2022.