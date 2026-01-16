Vụ du khách nước ngoài bị dọa đánh bằng xẻng: Tháo dỡ quán bar

Ngày 16/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang xác nhận Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh (Công ty Biển Xanh) đã tự tháo dỡ các hạng mục công trình của quán BlueSea Beach & Bar tại bãi biển Nha Trang.

Trước đó, nhân viên quán BlueSea Beach & Bar (thuộc Công ty Biển Xanh) đã có hành vi dùng xẻng dọa đánh hai du khách nước ngoài. Sự việc được người dân dùng điện thoại quay video, chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận và để lại hình ảnh không đẹp về du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Khu vực Công ty Biển Xanh xây dựng quán bar trái quy định (Ảnh: Trung Thi).

Sau khi vào cuộc kiểm tra, UBND phường Nha Trang xác định Công ty Biển Xanh có hai hành vi vi phạm: không đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trên cơ sở đó, UBND phường Nha Trang đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Biển Xanh số tiền 50 triệu đồng đối với hai hành vi vi phạm nêu trên, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp ngừng hoạt động và tháo dỡ các ki-ốt phục vụ cho quán BlueSea Beach & Bar tại khu vực bãi biển Nha Trang.

Ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, cho biết trước đây UBND thành phố Nha Trang (cũ) chỉ cho phép Công ty Biển Xanh lắp đặt một ki-ốt du lịch, phục vụ trong việc cất giữ đồ dùng cho các môn thể thao ngoài trời tại khu vực bờ biển, không được sử dụng để tổ chức ăn uống, giải khát.

Tuy nhiên, cơ sở này đã lấn chiếm bãi biển, tổ chức kinh doanh ăn uống trái phép trong nhiều năm.

Công nhân tháo dỡ các hạng mục công trình phục vụ hoạt động trái phép của quán bar BlueSea Beach & Bar (Ảnh: Trung Thi).

Vụ việc chỉ được phát hiện và xử lý sau khi xảy ra hành vi đe dọa du khách bằng xẻng của một số nhân viên quán BlueSea Beach & Bar.

Theo ông Tây, trong thời gian tới, UBND phường Nha Trang sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra nhằm lập lại trật tự đối với các hoạt động kinh doanh ăn uống tại bãi biển Nha Trang.