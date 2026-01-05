Vụ du khách nước ngoài bị dọa đánh bằng xẻng: Chủ quán bar lên tiếng

Ngày 5/1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã đề nghị Công an phường sớm làm rõ, xử lý vụ việc hai người nước ngoài bị dọa đánh bằng xẻng ở khu vực công viên bãi biển.

Theo tìm hiểu, những người dọa đánh khách nước ngoài hiện làm việc tại quán bar B.B., kinh doanh ở khu vực bãi biển Nha Trang (phường Nha Trang).

Du khách nước ngoài bị dọa đánh bằng xẻng (Video: Lê Đức).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện quán bar B.B. xác nhận sự việc xảy ra tại cơ sở vào tối 31/12/2025. Theo vị này, thời điểm đó, hai vị khách nước ngoài đã sử dụng nhiều bia rượu, tự ý vào quán rồi đến ngồi chung bàn với hai nữ khách người Việt Nam có mặt từ trước.

Đại diện quán bar B.B. cho hay, khi thấy hai người đàn ông nước ngoài bất ngờ ngồi vào bàn, các nữ khách hoảng sợ và bỏ chạy. Nhận thấy tình huống bất thường, nhân viên quán đã đến trao đổi, yêu cầu hai vị khách không tiếp tục có hành vi làm phiền các bạn nữ.

“Trong quá trình nói chuyện, một số nhân viên đã có cách ứng xử chưa đúng mực nhằm bênh vực hai cô gái, chứ không có hành vi hành hung. Tuy nhiên, việc sử dụng hung khí như xẻng là không phù hợp. Sau sự việc, chúng tôi đã kỷ luật một nhân viên, các cá nhân liên quan khác cũng bị kiểm điểm”, đại diện quán bar B.B. thông tin.

Người này cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, ông đã trực tiếp đến xin lỗi nhóm khách nước ngoài.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip dài gần 1 phút 30 giây, ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa một nhóm người đàn ông Việt Nam và hai người nước ngoài tại công viên bãi biển Nha Trang.

Theo nội dung clip, vào buổi tối, hai người nước ngoài đang cự cãi với một nhóm người mặc áo đồng phục của quán bar B.B. tại khu vực công viên.

Bất ngờ, một nhân viên trong quán B.B. cầm xẻng chạy tới dọa đánh hai người nước ngoài. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực có đông người dân, khách tham quan qua lại, nhiều người hiếu kỳ dừng lại theo dõi, quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội.