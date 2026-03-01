Vụ dự án dang dở vì quán cháo bò: Hộ lấn chiếm đã di dời, bàn giao mặt bằng

Ngày 1/3, lãnh đạo UBND phường Dương Nỗ, thành phố Huế, thông tin hộ ông D.T.L. (trú tại địa bàn phường) đã thu dọn tài sản, di dời đến nơi khác sinh sống để bàn giao mặt bằng cho nhà nước thi công dự án dang dở.

Đến nay, căn nhà cấp 4 có diện tích hơn 40m2 cùng quán bán cháo bò, thịt bò tươi nằm trong hành lang an toàn giao thông tuyến quốc lộ 49 đã được tháo dỡ.

Căn nhà cấp 4 và quán cháo bò đã được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công hoàn thiện dự án hơn 285 tỷ đồng (Ảnh: Quang Tám).

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công hoàn thiện hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49, thuộc dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê.

Trước đó, dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê có tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng tại Huế đã phải xin gia hạn thời gian triển khai do vướng mặt bằng và phát sinh hạng mục.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế (chủ đầu tư) cho biết đến nay, hầu hết các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành, khối lượng xây lắp đạt trên 95%.

Ngôi nhà cấp 4 và quán cháo bò thời điểm chưa được tháo dỡ (Ảnh: Cao Tiến).

Riêng hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49, tại km5+950, đoạn qua tổ dân phố Mỹ An, phường Dương Nỗ, chưa thể hoàn thiện do vướng khu nhà và quán cháo bò của gia đình ông D.T.L..

Hạng mục này hiện còn 35m kè bờ sông Phổ Lợi và tuyến đường gom dọc quốc lộ 49 xây dựng dang dở. Chủ đầu tư buộc phải chờ chính quyền địa phương thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục xây dựng.

Theo chính quyền địa phương, khu đất gia đình ông D.T.L. đang sử dụng do nhà nước quản lý nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và không được bố trí đất tái định cư theo quy định.

Cách đây hơn 10 năm, UBND huyện Phú Vang (cũ) đã giải phóng mặt bằng hành lang an toàn giao thông quốc lộ 49 và bố trí cho gia đình ông L. một lô đất tái định cư rộng 158m2 tại thôn Mỹ An (nay là tổ dân phố Mỹ An, phường Dương Nỗ) để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, sau khi nhận đất, xây nhà, hộ này đã bán đi và quay lại vị trí cũ sinh sống, buôn bán.

Trước Tết Nguyên đán, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động hộ dân nói trên chấp hành quy định pháp luật, bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thi công hoàn thiện dự án.

Gia đình ông L. đã đồng ý nhận hơn 71 triệu đồng tiền bồi thường đối với tài sản trên đất là căn nhà cấp 4 và cam kết di dời, bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương sau dịp Tết.