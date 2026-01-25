Vụ dự án dang dở vì quán cháo bò: Chủ hộ cam kết di dời sau Tết Nguyên đán

UBND phường Dương Nỗ, thành phố Huế đã làm việc với hộ ông Dương Thanh L., vận động gia đình này chấp hành bàn giao mặt bằng cho nhà nước để tiếp tục triển khai hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An - quốc lộ 49, thuộc dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê.

Theo lãnh đạo UBND phường Dương Nỗ, gia đình ông L. đã đồng ý nhận hơn 71 triệu đồng tiền bồi thường đối với tài sản trên đất là căn nhà cấp 4 và cam kết di dời, bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quán cháo bò nằm án ngữ ngay nút giao trên quốc lộ 49 tại Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, Dân trí đã phản ánh dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê có tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng tại Huế đã phải xin gia hạn thời gian triển khai do vướng mặt bằng.

Ông Lê Thành Nhân, Phó trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế (chủ đầu tư), cho biết đến nay, hầu hết các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành, khối lượng xây lắp đạt trên 95%.

Riêng hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An - quốc lộ 49, tại km5+950, đoạn qua tổ dân phố Mỹ An, phường Dương Nỗ, chưa thể hoàn thiện do vướng khu nhà và quán cháo bò của gia đình ông Dương Thanh L..

Hạng mục này hiện còn 35m kè bờ sông Phổ Lợi và tuyến đường gom dọc quốc lộ 49 xây dựng dang dở. Chủ đầu tư buộc phải chờ chính quyền địa phương thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục xây dựng.

Theo chính quyền địa phương, khu đất gia đình ông Dương Thanh L. đang sử dụng rộng hơn 40m2, do nhà nước quản lý nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và không được bố trí đất tái định cư theo quy định.

Cách đây hơn 10 năm, UBND huyện Phú Vang (cũ) đã giải phóng mặt bằng hành lang an toàn giao thông quốc lộ 49 và bố trí cho gia đình ông L. một lô đất tái định cư rộng 158m2 tại thôn Mỹ An (nay là tổ dân phố Mỹ An, phường Dương Nỗ) để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, sau khi nhận đất, xây nhà, hộ này đã bán đi và quay lại vị trí cũ sinh sống, buôn bán.