Dự án gần 300 tỷ đồng dang dở vì một quán cháo bò

Ông Lê Thành Nhân, Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Huế, cho biết đơn vị này đang làm hồ sơ xin gia hạn thời gian triển khai dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê đến ngày 30/9.

Theo ông Nhân, thời hạn dự án có tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng nêu trên đã kết thúc từ năm 2025. Tuy nhiên, công trình chưa thể về đích vì còn vướng mặt bằng của 7 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư và 1 hộ tái lấn chiếm đất để ở và kinh doanh cháo bò.

Dự án 285 tỷ đồng ở Huế phải gia hạn do vướng giải phóng mặt bằng (Ảnh: Cao Tiến).

Đại diện chủ đầu tư cho biết dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê bắt đầu triển khai từ năm 2021, trên địa bàn các phường, xã Phú Thượng, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương cũ (nay là phường Mỹ Thượng và Dương Nỗ). Đây là dự án đa mục tiêu, giúp giảm ngập cục bộ, phục hồi môi trường và phát triển du lịch.

Đến nay, hầu hết các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành, khối lượng xây lắp đạt trên 95%. Riêng hạng mục mở rộng nút giao cầu Mỹ An - quốc lộ 49, tại km5+950, đoạn qua tổ dân phố Mỹ An, phường Dương Nỗ, chưa thể hoàn thiện do vướng khu nhà và quán cháo bò của gia đình ông Dương Thanh Lững.

Ông Lê Thành Nhân cho biết hạng mục này hiện còn 35m kè bờ sông Phổ Lợi và tuyến đường gom dọc quốc lộ 49 xây dựng dang dở. Chủ đầu tư buộc phải chờ chính quyền địa phương thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng để tiếp tục xây dựng.

Quán cháo bò nằm án ngữ ngay nút giao trên quốc lộ 49 tại Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Theo UBND phường Dương Nỗ, khu đất gia đình ông Dương Thanh Lững đang sử dụng rộng hơn 40m2, do nhà nước quản lý nên không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ và không được bố trí đất tái định cư theo quy định.

Cách đây hơn 10 năm, UBND huyện Phú Vang (cũ) đã giải phóng mặt bằng hành lang an toàn giao thông quốc lộ 49 và bố trí cho gia đình ông Lững một lô đất tái định cư rộng 158m2 tại thôn Mỹ An (nay là tổ dân phố Mỹ An, phường Dương Nỗ) để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, sau khi nhận đất, xây nhà, hộ này đã bán đi và quay lại vị trí cũ sinh sống, buôn bán.

Cuối năm 2025, gia đình ông Lững tiếp tục có đơn xin bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi nhà đất, với lý do không còn nơi ở khác.

Ông Nguyễn Văn Trai, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ, cho biết địa phương đã báo cáo trường hợp này cho UBND thành phố Huế và được phúc đáp là không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định.

Chính quyền địa phương đã thông báo rõ đến người dân, tuyên truyền, vận động gia đình ông Dương Thanh Lững bàn giao mặt bằng cho nhà nước nhưng hộ này chưa chấp hành.

Theo ông Trai, trong thời gian tới nếu gia đình ông Dương Thanh Lững không chịu di dời, địa phương buộc phải cưỡng chế.