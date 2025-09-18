Xây cầu 1.500 tỷ đồng, xóa những chuyến đò chòng chành qua phá Tam Giang

Bến đò Cồn Tộc (xã Quảng Điền) và Vĩnh Tu (phường Phong Quảng), cùng thành phố Huế, đã tồn tại từ nhiều đời nay. Đây từng là tuyến đường độc đạo giúp người dân ở 2 bên bờ phá Tam Giang đi lại giao thương, làm việc.

Ông Lê Công Khuynh (68 tuổi, trú tại thôn 1, phường Phong Quảng) cho biết, thời điểm những tuyến giao thông đường bộ dọc phá Tam Giang và bờ biển ở phía các phường Phong Phú, Phong Quảng còn hạn chế, để lên trung tâm thành phố Huế, hầu hết người dân đều chọn đi qua bến đò Cồn Tộc - Vĩnh Tu

Huế lên phương án xây dựng cầu vượt phá Tam Giang tại khu vực bến đò đôi Cồn Tộc - Vĩnh Tu (Ảnh: Vi Thảo).

Hiện nay, số lượng người đi đò vượt phá Tam Giang vẫn rất lớn, nhất là dân buôn bán, cán bộ, giáo viên. Hàng ngày có 4 thuyền máy đã cũ chuyên vận chuyển người, phương tiện và hàng hóa qua lại khu vực bến đò này.

Theo ông Khuynh, khu vực bến đò Cồn Tộc - Vĩnh Tu có mặt nước rộng hơn 1,5km, thời điểm bão, lũ, mọi hoạt động tại đây đều phải tạm dừng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.

Dù đã gắn bó với nghề lái đò từ năm 1972 đến nay, ông Khuynh vẫn mong có một cây cầu chắc chắn nối liền 2 bên bờ phá Tam Giang.

Ông Trương Lợi, một người chờ đò tại bến Cồn Tộc, cho biết việc xây dựng cầu vượt phá Tam Giang sẽ giúp người dân đi lại an toàn hơn, tránh phụ thuộc vào những chuyến đò vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là vào mùa mưa bão.

Hàng ngày có nhiều người qua đò tại Cồn Tộc - Vĩnh Tu để đi làm việc, buôn bán (Ảnh: Vi Thảo).

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế, đơn vị đã có tờ trình gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương xây dựng mới cầu Vĩnh Tu, nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu tại ngã ba tỉnh lộ 4 giao với đường Nguyễn Vịnh (xã Quảng Điền), điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49B với tuyến đường ven biển (phường Phong Quảng).

Cầu dài 2,36km, đường dẫn hai đầu cầu khoảng 880m, mặt cắt ngang 15,5m, kết cấu mố trụ với móng cọc khoan nhồi, có bố trí hệ thống điện chiếu sáng.

Những chuyến đò chở người, phương tiện và hàng hóa trên phá Tam Giang (Ảnh: Vi Thảo).

Theo đơn vị lập dự án, việc xây dựng mới cầu Vĩnh Tu bắc qua phá Tam Giang nhằm hoàn chỉnh tuyến kết nối từ tỉnh lộ 14 và Quốc lộ 49B, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông.

Dự án khi đưa vào sử dụng còn mở hướng phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái khu vực đầm phá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.