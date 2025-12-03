Phụ huynh lo ngại về "núi rác" cạnh trường học liên cấp

Một phụ huynh cho biết ngày 4/12, Trường liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore (phường Tây Nha Trang) sẽ đón học sinh thuộc 3 cấp (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) trở lại lớp. Trường đã tạm nghỉ hơn một tuần vì trận lũ lịch sử khiến nước tràn vào khuôn viên trường, gián đoạn hoạt động dạy và học.

Tuy nhiên, khi đi khảo sát lớp học trước ngày học sinh trở lại trường, phụ huynh này phát hiện một “núi rác” tồn tại trên đường 19 Tháng 5, cạnh trường. Họ lo ngại tình trạng rác ứ đọng sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học của học sinh.

Bãi trung chuyển rác gần trường học ở Nha Trang (Video: Trung Thi).

“Rác dồn ứ sau lũ lịch sử là điều phụ huynh chia sẻ với ngành môi trường. Tuy nhiên, việc chọn khu vực gần trường làm điểm tập kết là rất khó chấp nhận. Chúng tôi đã kiến nghị với nhà trường nhưng ban giám hiệu cho biết đây là khu vực ngoài phạm vi trường nên họ chỉ có thể báo cáo lên phường”, phụ huynh nói.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 3/12, cuối đường 19 Tháng 5, sát Trường liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore, xuất hiện một lượng rác lớn kéo dài hàng chục mét. Khu vực này bốc mùi hôi và có nhiều ruồi, muỗi.

Bãi trung chuyển rác với khối lượng lớn tại đường 19 Tháng 5, gần Trường liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore (Ảnh: Trung Thi).

Thực tế cho thấy đây là điểm trung chuyển rác. Nhiều xe tải 3,5 tấn liên tục chở rác từ các khu dân cư đến đổ xuống cuối đường 19 Tháng 5, sau đó xe ủi gom rác thành đống lớn trước khi chuyển lên xe tải trọng 20 tấn để đưa đến bãi xử lý theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường liên cấp Quốc tế Việt Nam Singapore, cho biết đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh và kiến nghị lên UBND phường Tây Nha Trang đề nghị sớm xử lý điểm tập kết rác.

Bà nói bãi rác nằm ngoài khuôn viên nên trường khó can thiệp. Với phần việc trong trường, đơn vị đã thuê lực lượng vệ sinh và huy động cán bộ, nhân viên dọn dẹp liên tục để đảm bảo môi trường học tập.

Lượng rác tập kết về đây được chất thành "núi", bốc mùi hôi thối (Ảnh: Trung Thi).

Bà cho biết khối lượng rác hiện đã giảm còn khoảng 1/10 so với những ngày trước và Công ty Môi trường đô thị Nha Trang tiếp tục tập trung giải quyết.

Ông Nguyễn Lê Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Môi trường đô thị Nha Trang, cho hay sau trận lũ lịch sử, lượng rác tại Nha Trang tăng đột biến. Công ty đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và phối hợp với Công ty Môi trường TPHCM để thu dọn ngày đêm.

Về điểm trung chuyển trên đường 19 Tháng 5, ông Hoàng cho biết vị trí này do phường Tây Nha Trang hướng dẫn lựa chọn. Đây là điểm trung chuyển để xe 3,5 tấn đưa rác từ các khu dân cư về, sau đó xe ép rác có trọng tải 20 tấn sẽ thu gom và vận chuyển đến bãi xử lý.

Nhiều xe tải liên tục chở rác về tập kết tại khu vực này khiến phụ huynh lo ngại mùi từ rác thải sẽ ảnh hưởng đến việc học và sức khỏe của học sinh (Ảnh: Trung Thi).

“Xe lớn không thể vào khu dân cư vì dễ gây ùn tắc nên buộc phải trung chuyển qua điểm này”, ông nói.

Trước lo ngại của phụ huynh, ông Hoàng khẳng định sẽ nỗ lực xử lý dứt điểm bãi tập kết rác trên đường 19 Tháng 5 vào ngày 5/12. “Nếu vẫn còn rác, chúng tôi sẽ tìm vị trí khác, không đưa về đây nữa”, ông Hoàng nói.