Vụ con bị bố xích chân trong phòng: Giám định thương tật 2 bé gái

Ngày 2/12, một lãnh đạo UBND xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng đang giám định thương tật cho 2 cháu gái bị người bố nhốt trong phòng, để có cơ sở tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo vị lãnh đạo xã Ea Ktur, cả 2 cháu gái sau khi được lực lượng công an giải cứu đã được chính quyền địa phương giao cho ông bà ngoại, tại xã Ea Ning chăm sóc và nuôi dưỡng.

Cơ quan chức năng sẽ giám định thương tật cho 2 bé gái để làm rõ vụ việc (Ảnh: Trương Nguyễn).

Hoàn cảnh ông bà ngoại khá khó khăn, nhưng do mẹ của các cháu đã qua đời nên chính quyền địa phương cho rằng đây là phương án phù hợp nhất hiện tại.

Xã Ea Ktur cũng phân công các đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà đến 2 cháu nhỏ.

Mới đây, mạng xã hội Facebook đăng tải clip về bé gái không mặc áo, bị xích trong căn phòng nhỏ đồ đạc lộn xộn và bẩn thỉu. Do bị xích chân, bé gái không thể đi ra ngoài nên mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh đều phải ở trong phòng.

Sau khi xác định vụ việc xảy ra tại thôn 5A, xã Ea Ktur, công an xã này đã vào cuộc giải cứu các cháu bé. Trong đó, bé gái 11 tuổi bị bố xích chân, còn bé gái 9 tuổi chỉ bị nhốt trong phòng.

Chiều 1/12, Công an xã Ea Ktur mời ông N.T.Đ. (34 tuổi, bố 2 bé gái) làm việc. Ông Đ. khai rằng mẹ các cháu đã mất do tai nạn giao thông, 2 cháu đã nghỉ học và do hàng ngày phải đi làm nên ông đã nhốt và xích chân con trong phòng.

Công an xã Ea Ktur đang tiếp tục làm rõ vụ việc.