449 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Ngày 27/9, thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày 29/9 đến ngày 1/10.

Đại hội với sự tham dự của 449 đại biểu chính thức, trong đó, có 60 đại biểu đương nhiên, đại diện cho hơn 137.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 1/10 (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, đại hội công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại đại hội.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đường phố Buôn Ma Thuột được trang trí cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Thúy Diễm).

Phương châm của đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030; xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc”.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị báo chí tuyên truyền diễn biến, kết quả, ý nghĩa của đại hội; làm rõ nội dung chủ đề, phương châm của đại hội; các tham luận; quá trình thảo luận tại đại hội và tại các tổ; các quyết định của đại hội; phát biểu chỉ đạo đại hội của đại diện lãnh đạo Bộ Chính trị.

Qua đó, phản ánh không khí đoàn kết, dân chủ trong đại hội, sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội cùng sự quan tâm theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đại hội.