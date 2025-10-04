Chủ tịch xã tử nạn khi điều tiết giao thông trên quốc lộ

Sáng 4/10, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, bị tai nạn trong quá trình tham gia điều tiết giao thông trên quốc lộ và đã tử vong.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, tại trung tâm phục vụ hành chính công xã (Ảnh: Chuyên Phạm).

Trước đó, tối 3/10, sau cơn mưa lớn, tuyến Quốc lộ 27 đoạn xã Dray Bhăng bị ngập nước. Để phân luồng giao thông, tránh bị ùn ứ trên tuyến, ông Lê Phước Toàn cùng một số cán bộ xã Dray Bhăng đã xuống đường điều tiết các phương tiện.

Khoảng 21h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ, ông Toàn bị một ô tô tông. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng ông Toàn đã tử vong.

Tuyến Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk thường bị ngập nước khi có mưa lớn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhận tin báo vụ việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã vào bệnh viện động viên, chia sẻ với gia đình của ông Toàn trước mất mát to lớn.