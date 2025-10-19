Vụ cháy tiệm spa: Thêm một người tử vong

Ngày 19/10, lãnh đạo UBND phường An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết thêm một nạn nhân trong vụ cháy nhà xảy ra vào sáng cùng ngày tại địa phương này đã tử vong.

Nạn nhân thứ hai tử vong được xác định là anh N.B.C. (SN 1992, trú tại phường An Khê). Trước đó, chị T.T.T.N. (SN 1994, vợ cũ của anh C.) đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người thương vong (Ảnh: Chí Anh).

Còn 2 nạn nhân là N.A.D. (SN 2001) và cháu N.B.T. (SN 2020) đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, anh C. và chị N. đã ly hôn nhiều năm. Cháu T. là con chung của hai người. Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với anh D..

Tối 18/10, anh C. đến thăm con và ngủ lại tại nhà của chị N. ở đường Đỗ Trạc, phường An Khê. Rạng sáng 19/10, người dân phát hiện căn nhà của chị N. bốc cháy.

Theo lãnh đạo UBND phường An Khê, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nghi vấn đây là một vụ phóng hỏa đốt nhà, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 4h30 ngày 19/10, người dân phát hiện căn nhà là tiệm spa nằm trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê bốc cháy.

Đến 5h40 cùng ngày, vụ cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã khiến 2 nạn nhân tử vong và 2 người khác bị thương.