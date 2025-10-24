Vụ biển chỉ dẫn khiến tài xế bối rối ở lối vào cao tốc: Đã bổ sung hướng đi

Ngày 24/10, chủ đầu tư dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh đã chỉnh sửa nội dung biển chỉ dẫn tại nút giao cao tốc ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

Biển chỉ dẫn đặt ở nút giao được bổ sung thêm hướng đi, trong đó rẽ phải sẽ đi Hà Nội còn đi thẳng là vào TPHCM. Việc bổ sung nội dung chỉ dẫn giúp tài xế đỡ bối rối, dễ dàng định hình được lối đi mình mong muốn.

Biển chỉ dẫn ở nút giao cao tốc đã được bổ sung hướng đi Hà Nội, TPHCM (Ảnh: Nguyễn Công).

"Có thêm chỉ dẫn hướng đi Hà Nội và TPHCM giúp chúng tôi dễ hình dung hơn, chứ để 2 biển giống hệt nhau như hôm trước rất dễ lạc đường. Nếu nhầm lối, tài xế phải đi thêm hàng chục km mới có nút giao để vòng lại", tài xế Hoàng Minh Tiến chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, vừa qua dư luận tại Quảng Trị xôn xao hình ảnh 2 biển chỉ dẫn vào cao tốc Bùng - Vạn Ninh có cùng nội dung, dù đặt gần 2 lối rẽ đi theo các hướng khác nhau.

Theo một số ý kiến, các biển chỉ dẫn nêu trên khiến họ bối rối, thậm chí lạc đường vì không thể định hình được hướng đi mình mong muốn, đặc biệt là với người lần đầu đi vào nút giao cao tốc.

Biển chỉ dẫn trước khi sửa chữa (Ảnh: Nguyễn Công).

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được chụp tại nút giao cao tốc Bùng - Vạn Ninh ra đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Nếu rẽ nhầm tại vị trí nêu trên, tài xế phải đi tiếp 10km (theo hướng Bắc) hoặc 20km (theo hướng Nam) trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh mới đến lối ra tiếp theo.