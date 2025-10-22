Tài xế bối rối với biển chỉ dẫn "song sinh" ở lối vào cao tốc

Dư luận tại Quảng Trị đang xôn xao hình ảnh 2 biển chỉ dẫn vào cao tốc Bùng - Vạn Ninh có cùng nội dung, dù đặt gần 2 lối rẽ đi theo các hướng khác nhau.

Thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Tiến Thành).

Theo một số ý kiến, các biển chỉ dẫn nói trên khiến họ bối rối, thậm chí lạc đường vì không thể định hình được hướng đi mình mong muốn, đặc biệt là với người lần đầu đi vào nút giao cao tốc.

"Tôi đã từng bị nhầm, khi đến lối rẽ thấy 2 biển giống hệt nhau nên lưỡng lự, không biết nên rẽ hay đi thẳng. Hôm đó đáng lẽ đi hướng ra Bắc tôi lại nhầm vào phía Nam", tài khoản Đoàn Tiến Hành bình luận.

Tài khoản Tien Phan nêu quan điểm: "Ở các lối rẽ này, cơ quan chức năng nên bổ sung địa danh Hà Nội, TPHCM hoặc hướng Bắc - Nam để tài xế dễ hình dung".

Ở góc nhìn khác, tài khoản Hòa Lê cho biết ngay trước 2 biển chỉ dẫn giống nhau nêu trên, đơn vị quản lý cao tốc có cắm biển về sơ đồ hướng đi, tài xế nên chú ý.

Nút giao vào cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Ảnh: Nhật Anh).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được chụp tại nút giao cao tốc Bùng - Vạn Ninh với đường Hồ Chí Minh, khu vực Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Trước các biển nêu trên, cơ quan chức năng có cắm biển chỉ dẫn theo các hướng đi Bùng - Vạn Ninh.

Nếu rẽ nhầm tại vị trí từ đường Hồ Chí Minh, khu vực Đồng Hới vào cao tốc Bùng - Vạn Ninh, tài xế phải đi tiếp 10km (theo hướng Bắc) hoặc 20km (theo hướng Nam) mới đến lối ra tiếp theo.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin, sẽ kiểm tra thực tế và phối hợp với đơn vị liên quan xem xét phương án phù hợp.

Cao tốc Bùng - Vạn Ninh có chiều dài 48,8km, thông xe kỹ thuật ngày 19/4. Điểm đầu tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, tiếp nối cao tốc Vũng Áng - Bùng (nối Hà Tĩnh với Quảng Trị) và điểm cuối tại xã Trường Ninh, tiếp nối cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Quảng Trị).