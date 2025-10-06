Vụ Bí thư xã nghi bỏ học chơi Pickleball: Kiểm tra dấu hiệu vi phạm

Ngày 6/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết đã nhận được báo cáo giải trình của ông P.T.P., Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, về việc không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà tham gia giải Pickleball.

Theo đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, để đưa ra kết luận chính thức, đơn vị đã họp và thống nhất thành lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông P. trong thời gian tới.

Hình ảnh được cho là ông P. (bên phải) đi đánh giải Pickleball nên không tham gia lớp bồi dưỡng chính trị (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí thông tin, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu trên cả nước, trong thời gian từ ngày 6 đến 8/9.

Tuy nhiên sáng 7/9, trên mạng xã hội Facebook có phát trực tiếp giải Pickleball "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trong clip xuất hiện hình ảnh được cho là ông P. cùng một người phụ nữ đang tham gia đánh giải.

Liên quan đến việc này, ông P. cho biết sáng 7/9, ông xin nghỉ không tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì có việc gia đình. Buổi chiều, ông tham gia học và xử lý công việc tại xã.