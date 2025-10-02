Bí thư xã bị nghi bỏ lớp bồi dưỡng vì giải "Vũ điệu Pickleball tình yêu"

Ngày 2/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh lùm xùm về việc ông P.T.P., Bí thư Đảng ủy xã Bờ Ngoong, không tham gia lớp bồi dưỡng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà đi đánh giải Pickleball.

Trước đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, phường, đặc khu.

Hình ảnh được cho là ông P. (bên phải) đi đánh giải Pickleball nên không tham gia lớp bồi dưỡng chính trị (Ảnh: Chí Anh).

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với tất cả các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước, trong thời gian từ ngày 6 đến 8/9.

Thành phần tham dự tại điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu bao gồm bí thư, phó bí thư cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và UBND cấp xã.

Tuy nhiên sáng 7/9, trên mạng xã hội Facebook có phát trực tiếp giải Pickleball "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trong clip xuất hiện hình ảnh được cho là ông P. cùng một người phụ nữ đang tham gia đánh giải.

Thời gian này trùng với thời gian lớp bồi dưỡng đang diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cho tất cả các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Trao đổi với báo chí, ông P. cho biết sáng 7/9, ông xin nghỉ không tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do có việc gia đình. Buổi chiều, ông tham gia học và xử lý công việc tại xã.

Liên quan đến việc này, đại diện một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh.