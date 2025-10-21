Vụ bé trai nghi bị lừa "đến khách sạn gặp cha": Xuất hiện người xưng là mẹ

Chiều 21/10, lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa xác nhận, có việc một người phụ nữ tự xưng là mẹ của bé trai 4 tuổi nghi bị bỏ rơi ở phường Nha Trang liên hệ với các cơ quan chức năng xin nhận lại con.

Dự kiến trong tối 21/10, người phụ nữ này sẽ có mặt tại Khánh Hòa để làm thủ tục nhận con trai. Khi người phụ nữ trình diện, các lực lượng chức năng sẽ xác minh danh tính. Trường hợp đúng là mẹ của bé trai, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa sẽ hoàn tất thủ tục bàn giao cháu bé theo quy định của pháp luật.

Bé trai nghi bị bỏ rơi, được Công an phường Nha Trang tiếp nhận, chăm sóc (Ảnh: Công an phường Nha Trang).

Trước đó vào chiều 19/10, một tài xế taxi đã đưa bé trai 4 tuổi đến Công an phường Nha Trang trình báo về việc cháu nghi bị người thân bỏ rơi.

Theo trình bày của tài xế, cùng ngày, một người phụ nữ đặt xe taxi và yêu cầu chở bé trai đến khách sạn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, nói là “đưa con đến gặp cha”.

Tuy nhiên khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp không ai nghe máy. Nghi có điều bất thường, tài xế tiếp tục gọi lại nhưng số điện thoại này đã bị ngắt kết nối.

Đáng chú ý, khi đưa bé lên xe, người phụ nữ có để lại một số giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé. Sau một thời gian chờ đợi nhưng không có ai đến nhận cháu, tài xế đã đưa cháu đến trụ sở Công an phường Nha Trang trình báo sự việc.

Sau hai ngày không có người đến nhận cháu bé, Công an phường Nha Trang đã làm thủ tục bàn giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa chăm sóc.