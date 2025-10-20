Bé trai 4 tuổi nghi bị lừa "đến khách sạn gặp cha" rồi bỏ rơi

Ngày 20/10, lãnh đạo phường Nha Trang xác nhận công an địa phương đã tiếp nhận một bé trai 4 tuổi nghi bị bỏ rơi.

Trước đó, vào chiều 19/10, tài xế taxi đã đưa bé trai đến Công an phường Nha Trang trình báo về việc cháu nghi bị người thân bỏ rơi.

Bé trai được Công an phường Nha Trang chăm sóc (Ảnh: Công an phường Nha Trang).

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/10, một người phụ nữ đặt xe taxi yêu cầu tài xế chở bé trai đến khách sạn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, nói là “đưa con đến gặp cha”.

Tuy nhiên khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp thì không ai nghe máy. Nghi ngờ có điều bất thường, tài xế gọi lại cho người mẹ nhưng số điện thoại này đã bị ngắt kết nối.

Đáng chú ý, khi đưa bé lên xe, người phụ nữ này có để lại một số giấy tờ tùy thân liên quan đến cháu bé. Sau một thời gian chờ đợi không có ai đến nhận, tài xế đã đưa cháu bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo sự việc.

Công an thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về cháu bé xin liên hệ Công an phường Nha Trang qua số điện thoại 02583.819.494 để cung cấp, giúp cháu sớm được đoàn tụ với gia đình.

Trường hợp không có người đến nhận, Công an phường Nha Trang sẽ lập hồ sơ, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang thực hiện các thủ tục bàn giao bé trai cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa theo đúng quy định của pháp luật.