Vụ bắt Cường “Cát”: Có thu hồi giấy phép mỏ cát silic ở Quảng Ninh?

Hoàng Văn Cường (tức Cường “Cát”), Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Cường “Cát” có nhiều đơn thư khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bị can này còn thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự như giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để làm nhân viên bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Mỏ cát silic của Công ty TNHH Quan Minh (Ảnh: Quan Minh).

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc có thu hồi giấy phép khai thác cát trắng silic của Công ty TNHH Quan Minh hay không phải chờ phán quyết của tòa án. Bản án sẽ xác định những sai phạm thuộc lỗi của doanh nghiệp hay cá nhân điều hành doanh nghiệp.

“Có vụ tòa án phán quyết lỗi thuộc các cá nhân, không phải lỗi của doanh nghiệp nên không tuyên thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản”, nguồn tin cho hay.

Giấy phép khai thác khoáng sản số 1289/GP-BTNMT do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ký duyệt cho phép Công ty TNHH Quan Minh khai thác cát trắng silic trên khu vực có diện tích 17,27km2 (gồm 2 khu vực), mức sâu khai thác thấp nhất đến -9,5m. Doanh nghiệp được khai thác cát silic trong 14 năm 5 tháng kể từ ngày ký giấy phép.

Giấy phép nêu rõ, Công ty TNHH Quan Minh có trách nhiệm nộp lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản thuế, phí có liên quan theo quy định; thực hiện việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo giá trị và thời gian đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu quá trình khai thác phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải có biện pháp phòng, chống các sự cố; báo cáo đúng sản lượng khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản.

Giấy phép trên được cấp theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Trả lời phóng viên Dân trí trước đó, đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thừa nhận giai đoạn từ năm 2019 (khi cấp giấy phép) đến năm 2025 chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Quan Minh.

Lý giải nguyên nhân, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho rằng các năm 2020, 2021, 2022 ảnh hưởng bởi đại dịch Covid‑19 và chỉ đạo giãn cách xã hội nên không thực hiện được.

Tới năm 2023 vì lý do tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch, công tác thanh tra, kiểm tra chỉ tập trung vào các nội dung nổi cộm. Cũng trong năm này, Công ty TNHH Quan Minh không hoạt động, dừng khai thác nên cơ quan này không bổ sung vào kế hoạch kiểm tra.

Sang năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai đoàn kiểm tra liên ngành đối với Công ty TNHH Quan Minh nên để tránh chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động, Cục Khoáng sản Việt Nam đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo rà soát kiểm tra, thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Công an khám xét nơi làm việc của Hoàng Văn Cường tại Công ty TNHH Quan Minh (Ảnh: Công an cung cấp).

Giữa năm 2024, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thông báo doanh nghiệp này có số tiền thuế nợ “khủng” nhất tại địa phương với số tiền hơn 363,8 tỷ đồng.

Vừa qua, khám xét trụ sở Công ty TNHH Quan Minh tại đặc khu Vân Đồn và nơi ở của các đối tượng liên quan, công an thu giữ hàng chục thùng tài liệu, dữ liệu điện tử cùng vũ khí quân dụng và chất ma túy phục vụ điều tra.

Ngoài Cường “Cát”, Cơ quan CSĐT còn khởi tố, bắt tạm giam Lưu Chí Hiếu và Bùi Quang Chung, nhân viên Công ty TNHH Quan Minh, về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ vũ khí quân dụng. Hai bị can này đều có nhiều tiền án, tiền sự.