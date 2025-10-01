Huy động 200 người và cả chó nghiệp vụ tìm 4 người mất tích ở Tuyên Quang

Tối 1/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, tính tới 21h cùng ngày, các đơn vị chức năng vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân trong một gia đình bị đất đá sạt lở, vùi lấp.

Theo ông Chung, trong hôm nay đã có khoảng 200 người cùng tham gia tìm kiếm các nạn nhân, tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn bởi lượng đất đá quá nhiều, lực lượng chức năng chưa thể vận chuyển máy xúc và các phương tiện hỗ trợ đến hiện trường.

Ông Chung cũng cho biết công tác cứu hộ hiện dựa vào sức người.

Lực lượng chức năng tích cực đào bới, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

"Trong chiều nay, Bộ đội biên phòng Tuyên Quang đưa 2 chú chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm kiếm, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả. Chúng tôi đã đào xới hết khu vực nền nhà nạn nhân nhưng vẫn chưa thấy. Vào năm ngoái, chính quyền đã cảnh báo hộ gia đình này di dời nhưng bất thành", ông Chung nói.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trong sáng nay, mặc dù trời mưa rất to, mưa lũ tiếp tục đổ về, song các cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để nhanh chóng tìm kiếm người mất tích.

Cảnh sát cũng tiến hành mở lối cho dòng chảy, để làm trôi bớt lượng đất đá bên trên, các cán bộ chiến sĩ dùng tay bốc từng tảng đá, cầm xẻng xúc từng tấc đất để tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Trước đó, vào sáng 30/9, trên địa bàn xã Lũng Cú xảy ra vụ sạt lở đất đá cuốn trôi 4 người.

Các nạn nhân gồm: V.C.S. (SN 1982), H.T.D. (SN 1980), V.X.H. (SN 2003), V.M.H. (SN 2024). Theo lãnh đạo địa phương, 4 người bị mất tích đều là người trong một gia đình.