Vụ 2 thi thể và ô tô chìm dưới kênh: Có thể gặp nạn ở khúc cua gấp

Ngày 24/2, lãnh đạo UBND xã Bình An (Gia Lai) cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô biển kiểm soát 51F-708.xx chìm dưới kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc, khiến 2 người tử vong.

Các nạn nhân được xác định là anh C.V.B. (SN 2001, trú tại xã KBang) và chị T.T.N.H. (SN 1995, trú tại xã Kon Giang), đều thuộc tỉnh Gia Lai.

Khu vực kênh Văn Phong, nơi phát hiện 2 thi thể và ô tô bị chìm (Ảnh: Tây Sơn).

Theo xác minh ban đầu, chiếc ô tô xuất phát từ xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai vào khoảng 22h ngày 20/2 (mùng 4 Tết), di chuyển về khu vực phường An Khê để chúc Tết người thân.

“Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định một trong 2 nạn nhân đang trên đường đi thăm nhà em gái. Do không quen địa hình, khi vào khúc cua gấp trong điều kiện trời tối, phương tiện có thể đã mất lái và lao xuống kênh”, lãnh đạo xã Bình An thông tin.

Chính quyền địa phương giao công an xã bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự. Vụ việc được báo cáo Công an tỉnh Gia Lai để tổ chức khám nghiệm theo quy định và phối hợp gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 7h30 ngày 23/2, người dân phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt kênh, cạnh đó là ô tô con nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận định có thể còn nạn nhân khác, UBND xã Bình An phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi 5 (đơn vị vận hành đập Văn Phong) tạm ngăn dòng nước để tìm kiếm. Sau đó, thi thể chị H. được phát hiện gần vị trí ô tô gặp nạn.

Tại hiện trường, một trụ biển báo dọc kênh bị tông gãy, mép bê tông lan can xuất hiện vết vỡ, nghi là vị trí phương tiện mất lái rồi lao xuống kênh. Ô tô đã được cẩu lên bờ phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.