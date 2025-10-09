Đặc khu Phú Quốc vận hành cơ sở cấp cứu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 9/10, tại Công viên Bạch Đằng (Phú Quốc), UBND tỉnh An Giang, Bộ Y tế chính thức ra mắt Cơ sở Cấp cứu ngoại viện chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Theo đó, từ 10/10, tổng đài cấp cứu 115 trên đảo Phú Quốc sẽ được kích hoạt. Khi nhận cuộc gọi, trung tâm điều hành sẽ lập tức điều phối xe từ các trạm vệ tinh ở những khu vực trọng điểm như Dương Đông, An Thới, Gành Dầu... mục tiêu đến hiện trường trong vòng 8 phút.

Trong dịp này, đơn vị tài trợ đã bàn giao 10 xe cứu thương cùng trang thiết bị, máy móc y tế hiện đại cho Sở y tế tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Cơ sở cấp cứu ngoại viện này có tổng cộng 40 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên. Tại buổi lễ, đơn vị tài trợ cũng đã bàn giao 10 xe cứu thương. Mỗi chiếc xe được trang bị như một phòng cấp cứu di động với máy thở, máy sốc điện, siêu âm xách tay, điện tim 12 đạo trình và nhiều trang thiết bị hiện đại khác.

Tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh: “Việc ra mắt Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện đánh dấu một bước tiến quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang, Bộ Y tế và sự hỗ trợ tận tâm của đơn vị tài trợ với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm. Để dù ở bất kỳ đâu, mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời và nhân văn".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tại lễ ra mắt (Ảnh: Hoàng Duật).

Thông tin với phóng viên, PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Từ nay, bà con và du khách có thể yên tâm rằng khi sự cố xảy ra, họ sẽ được bảo vệ và cấp cứu kịp thời. Đây là sự lan tỏa của niềm tin và niềm tự hào về chất lượng y tế Việt Nam”, ông Hiền chia sẻ.

PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền cũng tiết lộ thêm về chiến lược phát triển y tế toàn diện cho Phú Quốc. Theo đó, tỉnh đang đẩy mạnh hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nâng cấp trang thiết bị hiện đại.

Ông Hiền cho biết thêm, hệ thống cấp cứu 115 mới trên đảo Phú Quốc ứng dụng công nghệ để tận dụng "thời gian vàng" trong cấp cứu. Khi một cuộc gọi được thực hiện, hệ thống sẽ tự động điều phối đến cơ sở cấp cứu ngoại viện gần nhất.

Đặc biệt, thông tin người gọi sẽ được nhận diện qua ứng dụng VNeID, giúp xác thực và ngăn chặn các cuộc gọi giả mạo. Đồng thời, hệ thống có khả năng định vị chính xác vị trí của người bệnh thông qua GPS và hiển thị trên bản đồ số. Dữ liệu này không chỉ giúp xe cứu thương tiếp cận hiện trường nhanh nhất mà còn được gửi thẳng đến bệnh viện tiếp nhận.

Nhờ đó, bệnh viện có thể chuẩn bị trước và sẵn sàng cấp cứu ngay khi bệnh nhân đến. Quy trình này cực kỳ quan trọng đối với các ca đột quỵ, nơi việc chẩn đoán và can thiệp phải được thực hiện trong vòng 5-10 phút. Nếu vận hành tốt, quy trình này sẽ giúp chúng ta đạt được tiêu chuẩn quốc tế về cấp cứu đột quỵ, tăng cơ hội sống và giảm di chứng cho người bệnh.

Trong giai đoạn tiếp theo, dự án cũng sẽ triển khai các chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng cho nhân viên khách sạn, resort, giáo viên, lực lượng vũ trang... nhằm xây dựng một mạng lưới hỗ trợ khẩn cấp rộng khắp, nâng cao an toàn cho toàn xã hội.