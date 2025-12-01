Vỡ òa gặp lại con gái câm điếc sau gần một tháng đi lạc ở TPHCM

Tối 30/11, gia đình ông Trần Duy Trinh (63 tuổi, quê Nam Định cũ) vỡ òa niềm vui khi con gái Trần Thị Tuyết (37 tuổi, câm điếc) được tìm thấy sau gần một tháng mất tích.

Giây phút chị Tuyết và mẹ gặp lại nhau (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 17h30 cùng ngày, một người thân của ông Trinh đi xe buýt trên đường 3 tháng 2 (quận 10 cũ, TPHCM) đã nhìn thấy chị Tuyết ngồi ở vỉa hè nên nhanh chóng đón lại và báo tin cho ông Trinh.

Chị Tuyết được đưa về nhà người thân tắm giặt, ăn uống và đưa về nhà trọ trên đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Giây phút gia đình ông Trinh đoàn tụ khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Trong thời gian đi lạc, chị Tuyết sống lang thang ngoài đường và nhặt ve chai để kiếm sống.

Nhiều người đến chúc mừng gia đình ông Trinh tìm được con (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hay tin ông Trinh tìm được con gái, nhiều hàng xóm, người thân và đồng hương đã đến chúc mừng, hỏi thăm tình hình sức khỏe chị Tuyết.

Ông Trinh gửi lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè đã hỗ trợ tìm kiếm con gái trong những ngày qua; ông cũng cảm ơn cộng đồng mạng đã lan truyền thông tin, hình ảnh hỗ trợ ông trong việc tìm con.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 2/11, chị Tuyết rời khỏi nhà trọ rồi mất tích. Gần một tháng qua, ông Trinh lái chiếc xe máy có gắn tấm bảng “Bố tìm con câm điếc” đi khắp các tỉnh thành Đông Nam Bộ khiến nhiều người xúc động.