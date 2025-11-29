Công an xác nhận người đàn ông mất tích 10 năm và cảnh báo tài liệu độc hại

Chiều 29/11, đại diện Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn xã Tiên Hưng có một người tên Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989). Ngày 27/11, lực lượng chức năng có về làm việc với công an xã hỏi về ông này. Hiện tại ông Đạt không có mặt ở địa phương.

Còn theo người nhà của ông Nguyễn Xuân Đạt, sau khi bố ông Đạt mất cách đây 10 năm, ông Đạt đã không quay về nhà, không liên lạc với gia đình và cũng không có tin tức gì.

Ngôi nhà nơi mẹ ông Nguyễn Xuân Đạt sinh sống nhiều năm qua (Ảnh: Khang Vũ).

Ngày 28/11, Công an xã Tiên Hưng cũng phát đi cảnh báo khẩn cấp về một tài liệu có nội dung kích động, bạo lực... đang được phát tán trên mạng xã hội.

Công an xã Tiên Hưng khẳng định đây là những nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không chia sẻ, nếu nhận được tài liệu, hãy xóa ngay và không lan truyền; Báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện tài khoản chia sẻ các nội dung trên và hướng dẫn con em tránh xa các nội dung tiêu cực, kích động trên mạng xã hội.

Công an xã Tiên Hưng cũng khẳng định, người có hành vi lưu trữ, chia sẻ, phát tán nội dung bạo lực, kích động phạm tội có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở lên hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.