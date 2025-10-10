Cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên nền tảng VNeID

Ngày 10/10, Bộ Công an bắt đầu triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 trên nền tảng VNeID.

Theo đó, thông qua nền tảng VNeID, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) mong muốn nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ khắc phục hậu quả.

Ủng hộ người dân vùng lũ qua VNeID (Ảnh minh họa: C.P.).

Mọi thông tin tiếp nhận đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ qua nền tảng VNeID sẽ được tiếp nhận qua tài khoản của các ngân hàng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cung cấp.

Theo Cục C06, từ năm 2024 Cục đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với MTTQ Việt Nam và các đơn vị tổ chức đồng hành triển khai cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua ứng dụng VNeID.

Trong năm 2024, thông qua Ngân hàng Quân đội (MBBank), các đơn vị đã tiếp nhận 5 tỷ đồng; thông qua Ngân hàng BIDV đã tiếp nhận 75,7 tỷ đồng; thông qua Ngân hàng Vietcombank đã tiếp nhận hơn 970 tỷ đồng.