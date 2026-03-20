Vĩnh Long điều chỉnh quy hoạch, đặt mục tiêu trung tâm kinh tế biển

Vĩnh Long đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển vào năm 2050

Sáng 20/3, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong định hướng phát triển của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh đây không chỉ là một sự kiện công bố quy hoạch mà còn là dấu mốc để cùng nhìn lại, thống nhất và bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông cũng cho biết, việc Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Định An đến năm 2040 là dự án chiến lược, mở rộng không gian phát triển kinh tế biển cho tỉnh trong thời gian tới.

Theo ông Quang, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh mới, khi tỉnh thực hiện sắp xếp bộ máy, điều chỉnh không gian phát triển và thích ứng với các quy hoạch cấp trên.

Trong nhiệm kỳ này, Vĩnh Long xác định 3 trụ cột phát triển chính: nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng; nông nghiệp chế biến, công nghiệp sạch gắn với năng lượng tái tạo; và dịch vụ, logistics, phát triển đô thị và kinh tế biển.

Đồng thời, tỉnh tập trung vào 3 khâu đột phá: hạ tầng đi trước một bước, thể chế thông thoáng, minh bạch và nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

Quy hoạch điều chỉnh đặt ra nhiều chỉ tiêu nổi bật đến năm 2030, bao gồm tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%, trong đó nông nghiệp và thủy sản 2,77%, công nghiệp - xây dựng 16,83%, dịch vụ 10,71%. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 169,46 triệu đồng/người. Về văn hóa - xã hội, dân số dự kiến khoảng 3.480 nghìn người, số lao động có việc làm từ 1.934,2 nghìn người trở lên. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2030, số bác sĩ bình quân trên 10.000 dân đạt 11,6 bác sĩ, với 5 bác sĩ/trạm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Long hướng tới trở thành tỉnh phát triển năng động, hiện đại, bền vững, là trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL. Kinh tế phát triển toàn diện theo hướng xanh, số và tuần hoàn, gắn với hệ thống đô thị thông minh, sinh thái và không gian phát triển thống nhất, liên kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế vùng và quốc gia.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu hạ tầng kinh tế - hạ tầng số đạt trình độ hiện đại, thích ứng tốt biến đổi khí hậu. Các giá trị văn hóa - lịch sử được bảo tồn và phát huy; con người Vĩnh Long có tri thức, kỹ năng và năng lực đổi mới sáng tạo cao; quốc phòng an ninh được đảm bảo.

5 nội dung quan trọng cần triển khai hiệu quả

Bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu khẳng định, quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh là văn bản quan trọng, là cơ sở pháp lý để quản lý phát triển, huy động nguồn lực và quảng bá hình ảnh Vĩnh Long, thu hút đầu tư. Đây cũng là căn cứ để các cấp, các ngành, địa phương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Long quán triệt 5 nội dung quan trọng cần tập trung triển khai hiệu quả quy hoạch: thống nhất nhận thức trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh thông qua việc rà soát, xây dựng các đề án, kế hoạch, quy hoạch có liên quan.

Ông Trần Văn Lâu đề nghị các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch chi tiết ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với định hướng của quy hoạch tỉnh.

Ngoài ra, cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo vệ môi trường, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Các sở, ban, ngành và địa phương cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch, đất đai, xây dựng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý (GIS), chuyển đổi số trong quản lý, cập nhật và cung cấp thông tin quy hoạch.