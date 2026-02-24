Bí thư Vĩnh Long: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo

Ngày 24/2, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại đây, ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết, năm 2025 Vĩnh Long ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với hơn 3.000 doanh nghiệp mới được thành lập, đạt 188% kế hoạch. Đến cuối năm, toàn tỉnh có gần 12.500 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 198.500 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Các doanh nghiệp đã tích cực đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Trần Văn Lâu ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của cộng đồng doanh nghiệp, khẳng định tinh thần năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân Vĩnh Long.

Cũng theo ông Lâu, năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Vĩnh Long đặt mục tiêu thành lập mới 1.900 doanh nghiệp.

Địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng chính quyền phục vụ, liêm chính, hành động, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác.

Tỉnh cũng ưu tiên phát triển các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, thương mại - dịch vụ, du lịch, chuyển đổi số và kinh tế số. Đồng thời, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và doanh nghiệp tham dự buổi họp mặt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu mong muốn các hội, hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc, đề xuất sáng kiến, giải pháp thiết thực và tích cực tham gia góp ý vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lâu khẳng định, chính quyền Vĩnh Long cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp với tinh thần "nói đi đôi với làm", hành động quyết liệt, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư an toàn, ổn định, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

"Sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương", ông Lâu nhấn mạnh.

Tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Đức, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của tỉnh đối với doanh nghiệp.

Ông Đức đề xuất tỉnh cần có sự phối hợp, hỗ trợ các cơ chế, chủ trương, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện hạ tầng, kết nối liên vùng, hạ tầng số và đột phá trong thủ tục hành chính để tạo ra hệ sinh thái đầu tư tốt nhất, thu hút các nhà đầu tư đến với Vĩnh Long.