Ba khâu đột phá chiến lược đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, động lực phát triển.

Để giúp đọc giả có cái nhìn toàn diện, khách quan về những đóng góp của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tại Đại hội, cũng như những giải pháp của Đảng bộ tỉnh trong việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phỏng vấn ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, xung quanh nội dung trên.

Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trả lời phỏng vấn phóng viên báo chí (Ảnh: Nguyễn Thịnh).

Thưa ông, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã có những đóng góp tích cực, góp phần xây dựng định hướng, chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh. Xin ông thông tin cụ thể hơn về những đóng góp quan trọng này của Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long?

- Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long rất vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của đất nước. Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu phát triển cho giai đoạn 5 năm tới, hướng đến hai dấu mốc trọng đại là 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long, cũng như các đoàn đại biểu cả nước, đã nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của Đại hội, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội. Trong quá trình thảo luận, các đại biểu của tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, xuất phát từ thực tiễn cơ sở và điều kiện cụ thể của địa phương, góp phần phản ánh đầy đủ tiếng nói từ thực tiễn, đóng góp vào việc hoàn thiện các báo cáo chính trị, các định hướng lớn của Đại hội.

Thưa ông, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là mốc son lịch sử, mở ra thời kỳ phát triển mới cho dân tộc Việt Nam. Cùng chung sức, đồng lòng với cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Xin ông cho biết những nội dung đột phá cốt lõi để tỉnh Vĩnh Long thực hiện đạt các mục tiêu đã đề ra?

- Trên cơ sở quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng, đồng thời xuất phát từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ mới, tỉnh xác định tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược.

Khâu đột phá thứ nhất là tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Thực tiễn cho thấy, việc triển khai tốt các nghị quyết của Trung ương sẽ tạo hành lang pháp lý, nguồn lực và động lực quan trọng cho phát triển địa phương. Tỉnh đặc biệt chú trọng các nghị quyết mang tính trụ cột như phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kết cấu hạ tầng, giáo dục - đào tạo, y tế, thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững, hiện đại.

Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn công tác khảo sát, làm việc tại các công trình, dự án trọng điểm và các công ty trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Phương Thanh).

Khâu đột phá thứ hai là đột phá về nguồn nhân lực. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra, yếu tố con người giữ vai trò then chốt, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tổ chức, triển khai thực hiện. Thời gian qua, công tác tổ chức thực hiện còn những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhiệm kỳ mới, tỉnh tin tưởng nguồn nhân lực sẽ được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Khâu đột phá thứ ba là tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Hiện nay, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn của tỉnh. Trong nhiệm kỳ này, Vĩnh Long tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng năng lượng tái tạo, đồng thời chú trọng phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng chuyển đổi số. Đây là những yếu tố then chốt, tạo nền tảng để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Tỉnh Vĩnh Long có lợi thế về không gian biển rộng lớn với chiều dài hơn 130km, rất thuận lợi để trở thành trung tâm kinh tế biển và trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Xin ông cho biết những định hướng lớn của tỉnh trong phát triển lĩnh vực này thời gian tới?

- Trên cơ sở hợp nhất không gian phát triển của ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới có chiều dài bờ biển hơn 130km. Đây là lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế biển. Thời gian qua, việc khai thác tiềm năng biển đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Trong quy hoạch điều chỉnh tỉnh thời gian tới, Vĩnh Long xác định tập trung khai thác hiệu quả kinh tế biển, mở rộng không gian biển, đồng thời xác định rõ mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của khu vực. Với điều kiện tự nhiên, địa chất bờ biển thuận lợi, tỉnh đã và đang kêu gọi nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Chúng tôi tin tưởng rằng, việc phát triển năng lượng tái tạo gắn với kinh tế biển, các khu kinh tế ven biển, trong đó có Khu kinh tế biển Định An, sẽ trở thành mũi đột phá mới, tạo động lực quan trọng để đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Cầu Mỹ Thuận 1 và 2 tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bá Thi).

Thưa ông, một trong những khâu đột phá quan trọng được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất xác định là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và các đầu mối liên kết trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin đồng chí cho biết tỉnh sẽ thực hiện định hướng này như thế nào?

- Tỉnh Vĩnh Long mới có địa hình đặc thù với nhiều con sông lớn như sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên, sông Hàm Luông đổ ra Biển Đông. Giao thông đường thủy có nhiều thuận lợi, tuy nhiên giao thông đường bộ còn bị chia cắt, nhất là tại các tuyến vượt sông lớn.

Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã quan tâm đầu tư nhiều công trình hạ tầng giao thông quan trọng. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đầu tư để hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các tuyến cao tốc, quốc lộ và tuyến đường ven biển. Đây là những trục giao thông huyết mạch, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực để Vĩnh Long phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

MINH TRẠNG - NGUYỄN THỊNH - ANH VINH (thực hiện)