Vĩnh Long khởi công bờ kè thích ứng biến đổi khí hậu vốn hơn 224 tỷ đồng

Ngày 25/2, Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khởi công Công trình kè sông Long Hồ (bờ phường 5).

Kè sông Long Hồ thuộc dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, gồm 4 hợp phần. Hợp phần 1: Quản lý rủi ro lũ lụt và vệ sinh môi trường. Hợp phần 2: Phát triển hành lang chiến lược đô thị. Hợp phần 3: Phát triển khu tái định cư. Hợp phần 4: Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong quản lý đô thị.

Dự án thuộc nhóm A, từ vốn vay nguồn IDA chuyển đổi của WB, vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hà Lan và vốn đối ứng, tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Bảo Kỳ).

Công trình kè sông Long Hồ (bờ phường 5) thuộc Hợp phần 1 có chiều dài tuyến hơn 2,4km, giá trị hợp đồng của công trình trên 224 tỷ đồng. Thời gian thi công 615 ngày.

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, mục tiêu đầu tư xây dựng công trình kè sông Long Hồ nhằm cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng; cải thiện kết nối giao thông và giảm rủi ro ngập lụt tại khu vực đô thị trung tâm TP Vĩnh Long (nay là phường Long Châu, Phước Hậu, Tân Hạnh và phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính cho biết, dự án phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực kiểm soát ngập, bảo vệ môi trường và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, bền vững.

Việc khởi công hạng mục kè sông Long Hồ hôm nay thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Chính, dự án được triển khai từ năm 2020, trong quá trình thực hiện đã gặp nhiều khó khăn đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng với gần 1.240 hộ dân bị ảnh hưởng cùng với yêu cầu điều chỉnh một số nội dung kỹ thuật và thủ tục theo quy định và yêu cầu của nhà tài trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Bảo Kỳ).

Để công trình được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ chất lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đặt ra 4 yêu cầu. Trong đó, đối với chủ đầu tư phải quản lý chặt chẽ, kiểm tra giám sát tiến độ, chất lượng và khối lượng thực hiện; UBND phường Thanh Đức tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công đảm bảo an ninh trật tự để công trình triển khai liên tục, an toàn và hiệu quả.

Đối với đơn vị thi công, ông Chính đề nghị cần tập trung đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công khoa học đảm bảo tiến độ, chất lượng; đồng thời bà con nhân dân trong vùng dự án tiếp tục đồng thuận, ủng hộ và phối hợp chính quyền địa phương góp phần đảm bảo công trình được triển khai thuận lợi.