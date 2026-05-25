Việt Nam trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai

Thông tin được ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đưa ra tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai, ngày 25/5.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Ảnh: Hồng Nhung).

Theo ông Tiến, những năm gần đây thiên tai trên thế giới và tại Việt Nam diễn biến ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Việt Nam tiếp tục là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Năm 2025 cả nước ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất từ trước đến nay. Nhiều trận lũ lớn xảy ra trên diện rộng, vượt mức lịch sử tại nhiều hệ thống sông lớn.

Thiên tai đã làm 484 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104.000 tỷ đồng.

“Những con số đó cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cộng đồng, năng lực ứng phó và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai”, ông Tiến nhấn mạnh.

Cùng với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền, nhiều quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung, trong đó có quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Bắc Ninh ghi nhận lũ lụt lịch sử trong năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Thống kê cho thấy từ năm 2011 đến tháng 7/2025, trên các tuyến đê từ cấp III trở lên tại các tỉnh, thành phố có đê xảy ra hơn 12.000 vụ vi phạm. Nhiều vụ việc liên quan đến hành lang bảo vệ đê, bãi sông, tập kết vật liệu trái phép còn tồn đọng, chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Tiến đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cộng đồng, nhất là các tổ chức, doanh nghiệp và hộ dân sinh sống ven đê.