Thủ tướng thúc tiến độ tuyến đường sắt 8,4 tỷ USD kết nối với Trung Quốc

Ngày 29/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe báo cáo kết quả Phiên họp thứ nhất của Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt - Trung và rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các công việc, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo yêu cầu đã đề ra.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419km với tổng vốn 203.231 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD, khởi công trong năm 2025 và phấn đấu hoàn thành năm 2030. Thủ tướng yêu cầu tổ chức khởi công một số hạng mục công trình của Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.

Toàn cảnh cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 29/9 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” và làm ngay những việc có thể, phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để trao đổi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng khẩn trương thẩm định, công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hoàn thành trong tháng 10.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan triển khai ngay việc hợp tác đào tạo nhân lực, còn Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy hoạt động cấp cao tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án kết nối với Trung Quốc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan tính toán phương án thu xếp nguồn vốn, trong đó chủ động nguồn vốn của Việt Nam và nghiên cứu đề xuất phương án vay vốn hiệu quả nhất, đồng thời tiếp tục làm việc cụ thể với Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á về khả năng vay vốn cho dự án. Phương án cụ thể về việc này phải báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 10.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể về đường găng tiến độ, giải phóng mặt bằng, các dự án hợp phần.

Trong đó, với dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, sử dụng vốn trong nước), Thủ tướng yêu cầu hoàn thành lập, phê duyệt nghiên cứu báo cáo khả thi trong tháng 10; hoàn thành lập thiết kế kỹ thuật các hạng mục khởi công trước ngày 6/11.

Việc chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát phải hoàn thành trước 5/12 và trước 19/12 phải giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn trong phạm vi khởi công dự án, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt, sử dụng vốn trong nước và vốn vay), Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành chậm nhất vào tháng 6/2026, với tinh thần đặt chất lượng lên trên hết, trước hết.

Liên quan hiệp định nối ray đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa hai nước, Thủ tướng chỉ đạo thống nhất về hồ sơ, phương án kỹ thuật trong tháng 9.

Về hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm triển khai từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, làm đến đâu chắc đến đấy.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục làm tốt công tác chủ trì, điều phối hợp tác với Trung Quốc, xây dựng lộ trình, tiến độ và các nội dung làm việc cụ thể trên tinh thần "6 rõ”. Cùng với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy các dự án đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng kết nối giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.