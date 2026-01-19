Cấu trúc Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Trump đề xuất

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/1 đã chính thức công bố cấu trúc của “Hội đồng Hòa bình”, một cơ chế được kỳ vọng sẽ thực thi kế hoạch 20 điểm của nhà lãnh đạo Mỹ đối với Dải Gaza.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff khởi động “giai đoạn hai” của kế hoạch do Mỹ làm trung gian nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Một tuyên bố do Nhà Trắng công bố đã nêu rõ một cấu trúc quyền lực 3 tầng, trong đó đứng đầu là “Hội đồng Hòa bình” do Mỹ dẫn dắt.

Nhà ngoại giao Bulgaria Nickolay Mladenov, người được bổ nhiệm làm “Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình”, sẽ giám sát quá trình chuyển tiếp từ sự lãnh đạo của Hamas sang một chính quyền Palestine theo mô hình kỹ trị.

Nhà Trắng cũng thông báo thành lập “Hội đồng Điều hành Gaza”, cơ quan sẽ phối hợp với Văn phòng Đại diện Cấp cao và chính quyền kỹ trị Palestine mang tên Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG).

Từ trái qua phải: Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, doanh nhân Jared Kushner và Đặc phái viên Steve Witkoff nằm trong số các thành viên của Hội đồng Hòa bình (Ảnh: Getty).

Hội đồng Sáng lập

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, “Hội đồng Điều hành Sáng lập” nằm ở tầng cao nhất. Cơ quan này nắm quyền kiểm soát tài chính và hoạch định tầm nhìn chiến lược. Hội đồng do Tổng thống Donald Trump làm chủ tịch và ông giữ quyền phủ quyết.

Danh sách các thành viên Hội đồng Sáng lập gồm: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, tỷ phú Marc Rowan (đồng sáng lập Apollo Global Management, một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất thế giới), Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert Gabriel Jr.

Theo một số nguồn tin, Tổng thống Trump đã mời lãnh đạo Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan tham gia Hội đồng Hòa bình để giám sát giai đoạn chuyển tiếp hậu xung đột tại Gaza. Tổng thống Mỹ cũng gửi lời mời nhiều lãnh đạo thế giới khác, trong đó có Tổng thống Argentina Javier Milei và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Nhà ngoại giao Bulgaria Nickolay Mladenov, người từng thúc đẩy Thỏa thuận Abraham khi làm đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông giai đoạn 2015-2020, sẽ đóng vai trò là “cầu nối” giữa Hội đồng Hòa bình và NCAG.

Cảnh đổ nát ở Gaza sau các trận giao tranh (Ảnh: Reuters).

Hội đồng Điều hành Gaza

Bên dưới Hội đồng Sáng lập là “Hội đồng Điều hành Gaza”, chịu trách nhiệm điều phối khu vực. Các thành viên của hội đồng bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, doanh nhân Jared Kushner, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, nhà ngoại giao Qatar Ali Al-Thawadi, Giám đốc Cơ quan Tình báo Ai Cập, Tướng Hassan Rashad, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, tỷ phú Marc Rowan, Bộ trưởng Nhà nước UAE phụ trách hợp tác quốc tế Reem Al-Hashimy, nhà ngoại giao Nickolay Mladenov, tỷ phú bất động sản người Israel - Síp Yakir Gabay, Sigrid Kaag, chính trị gia Hà Lan và điều phối viên Liên hợp quốc tại Gaza.

Hội đồng này được giao nhiệm vụ hỗ trợ “quản trị hiệu quả” tại Gaza.

“Hội đồng sẽ giúp hỗ trợ quản trị hiệu quả và cung cấp các hỗ trợ tốt nhất nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho người dân Gaza”, Nhà Trắng cho biết.

Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG)

Ở tầng thấp nhất của hệ thống là Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG), cơ quan duy nhất có sự tham gia của người Palestine.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ai Cập, Chủ tịch Ủy ban Ali Shaath xác nhận danh sách chính thức. Đội ngũ 12 thành viên đều là các chuyên gia phụ trách những lĩnh vực dịch vụ cụ thể như kinh tế và thương mại, nông nghiệp, y tế, nhà ở và đất đai, tư pháp, nội vụ và an ninh nội địa, đô thị và nước sạch, tài chính, công tác xã hội, giáo dục, viễn thông.

Lực lượng Ổn định Quốc tế

Hoạt động song song với các tầng của Hội đồng Hòa bình là trụ cột quân sự, do Tướng Mỹ Jasper Jeffers chỉ huy với tư cách Tư lệnh “Lực lượng Ổn định Quốc tế”. Nhiệm vụ của lực lượng này bao gồm giải trừ vũ trang lâu dài tại Dải Gaza.