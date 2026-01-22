Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam là nhân tố tích cực vì hòa bình và phát triển bền vững

Ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN).

Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV), Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới Pallab Sengupta đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc về chặng đường 40 năm Đổi mới của Việt Nam, cũng như vai trò và triển vọng của đất nước trong sự nghiệp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New Delhi, Chủ tịch Pallab Sengupta cho biết 40 năm Đổi mới là một thành công lịch sử tiêu biểu của con đường phát triển độc lập, lấy con người làm trung tâm của Việt Nam.

Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá và nghèo đói, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia ổn định, phát triển nhanh, đạt nhiều thành tựu nổi bật trong xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục và y tế, đồng thời giữ vững độc lập chính trị và sự gắn kết xã hội.

Kinh nghiệm của Việt Nam khẳng định quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc được tự lựa chọn con đường phát triển phù hợp riêng, không bị áp đặt từ bên ngoài.

Trên bình diện khu vực và quốc tế, Việt Nam được đánh giá là một nhân tố tích cực đối với hòa bình và ổn định.

Chính sách đối ngoại hòa bình, nhất quán của Việt Nam đã góp phần tăng cường sự gắn kết trong ASEAN, thúc đẩy hợp tác quốc tế và củng cố một trật tự thế giới đa cực dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Nhìn lại 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới cho rằng Việt Nam đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược và khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động lớn của thế giới, từ đại dịch Covid-19, căng thẳng địa chính trị đến bất ổn kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn duy trì ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phục hồi kinh tế, đồng thời kiên trì đường lối đối ngoại đa phương, hợp tác hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp Đại hội XIV, ông Pallab Sengupta bày tỏ kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố định hướng phát triển theo hướng tăng trưởng bao trùm, công bằng xã hội và bền vững về môi trường.

Trên trường quốc tế, Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại, tăng cường đoàn kết ASEAN, đề cao chủ nghĩa đa phương và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời đại diện mạnh mẽ hơn cho tiếng nói của các nước đang phát triển trong một trật tự toàn cầu công bằng và dân chủ hơn.

Từ góc nhìn của phong trào hòa bình quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một quốc gia tích cực trong việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các xung đột.

Dựa trên những bài học lịch sử từ chiến tranh và đấu tranh giành độc lập, Việt Nam kiên trì bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và chung sống hòa bình, qua đó đóng góp thiết thực vào ổn định khu vực và các nỗ lực gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Trong giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam, đặc biệt thông qua Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức quần chúng.

Trọng tâm hợp tác sẽ là thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát huy vai trò thanh niên trong đấu tranh vì hòa bình, phản đối quân sự hóa và các chính sách cưỡng ép, đồng thời phối hợp trong các lĩnh vực công bằng khí hậu, phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền quốc gia và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Những đánh giá và kỳ vọng trên tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong phong trào hòa bình, tiến bộ và phát triển khu vực cũng như toàn cầu, nhất là khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đánh dấu bằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.