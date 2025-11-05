Việt Nam đang cung ứng lương thực, thực phẩm cho hàng trăm quốc gia

Sáng 5/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Củng cố vị thế của Việt Nam trong bản đồ nông sản toàn cầu

Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Phạm Văn Duy cho biết, Việt Nam hiện xuất khẩu nông sản tới hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này cho thấy vị thế của nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm toàn cầu.

“Thế giới có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó là minh chứng rõ ràng cho năng lực sản xuất, chế biến và hội nhập quốc tế của ngành”, ông Duy nói.

Ông Phạm Văn Duy thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Thơ Thơ).

Ông Duy nói Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới ở nhiều mặt hàng chủ lực. Năm 2024, với việc xuất khẩu 9 triệu tấn gạo, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba toàn cầu, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan.

Với sản lượng trên 39 triệu tấn lúa, Việt Nam không chỉ đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước mà còn đóng góp lớn cho an ninh lương thực toàn cầu.

Ở lĩnh vực thủy sản, theo ông Duy, Việt Nam hiện duy trì giá trị xuất khẩu xấp xỉ 10 tỷ USD, đứng trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Con số này từng đạt 11 tỷ USD năm 2022 và đã khẳng định tiềm lực và khả năng phục hồi của ngành sau giai đoạn khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Với cà phê, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil, với sản lượng hàng năm đạt khoảng 1,6-1,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 4,5 tỷ USD.

Với rau quả, Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, đứng trong nhóm 15 quốc gia xuất khẩu hàng đầu, nhờ lợi thế khí hậu đa dạng, năng lực chế biến sâu và sự bứt phá của các doanh nghiệp trẻ.

Các mặt hàng khác như hạt điều, hồ tiêu, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam cũng đều nằm trong nhóm xuất khẩu chủ lực của thế giới, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong bản đồ nông sản toàn cầu.

“Từ những con số đó có thể nói rằng nhận định Việt Nam “nuôi cả thế giới” không phải cường điệu. Ngành nông nghiệp Việt Nam đang thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho hàng trăm quốc gia”, Phó Cục trưởng Phạm Văn Duy nhấn mạnh.

Năm 2024 với xuất khẩu 9 triệu tấn gạo, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba toàn cầu, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan (Ảnh: Duy Khang).

"Dư địa tăng trưởng của nông nghiệp Việt Nam còn rất lớn"

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến thông tin thêm, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng đầu năm nay của nước ta ước đạt trên 58 tỷ USD, tăng 13-14% so với cùng kỳ, với thặng dư thương mại xấp xỉ 17 tỷ USD.

Các nhóm hàng chủ lực của chúng ta như gạo, cà phê, rau quả, thủy sản và gỗ đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Do đó, theo ông Tiến, mục tiêu năm nay đạt 65-67 tỷ USD là khả thi nếu chúng ta tiếp tục duy trì tốc độ phục hồi và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do.

Thứ trưởng Tiến khẳng định dư địa tăng trưởng của nông nghiệp Việt Nam vẫn còn rất lớn, đặc biệt khi khoa học công nghệ, logistics và chuyển đổi số được tích hợp sâu vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Cả nước hiện có 16 triệu hecta đất nông nghiệp, trong đó 14,7 triệu hecta đang được sử dụng, song nhiều vùng sản xuất vẫn thiếu hạ tầng cơ bản, khiến chi phí logistics cao và giảm hiệu quả xuất khẩu, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Thơ Thơ).

Ông Tiến nhận định nếu khắc phục được điểm nghẽn này chắc chắn Việt Nam có thể bứt phá mạnh trong nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng gỗ lớn, chế biến tinh và xuất khẩu sản phẩm giá trị cao.

Đi liền với tăng trưởng, yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tài nguyên, môi trường và phát thải trở nên hết quan trọng. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh việc phát triển nông nghiệp phải song hành với bảo vệ môi trường, bởi đây là con đường duy nhất để nâng cao chất lượng tăng trưởng, đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu và giữ vững vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực thế giới.

Dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp của Việt Nam đang có cơ sở vững chắc để phát huy lợi thế, khẳng định vị thế quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó, lúa gạo được xác định là ngành hàng chiến lược, đóng vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu của Việt Nam.

“Ngành lúa gạo vẫn duy trì được sản lượng và giá trị dù diện tích gieo trồng giảm - minh chứng rõ nét cho tăng trưởng theo chiều sâu, chất lượng và bền vững”, Thứ trưởng Tiến cho hay.