Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về công tác dân tộc và tôn giáo

Nhận lời mời của Bộ Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ, ngày 17-19/3, đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc song phương và tham dự Lễ hội các dân tộc thiểu số Ấn Độ (Bharat Tribes Fest) 2026 tổ chức tại New Delhi.

Tại cuộc làm việc song phương giữa hai bộ, Bộ trưởng Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ Jual Oram khẳng định, Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng của Ấn Độ trong tầm nhìn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông bày tỏ tự hào khi hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đồng thời nhấn mạnh những kết nối sâu sắc từ Phật giáo đã góp phần củng cố quan hệ song phương.

Theo Bộ trưởng Jual Oram, việc đông đảo người dân Việt Nam tham gia chiêm bái xá lợi Đức Phật trong năm 2025, là minh chứng rõ nét cho mối liên hệ đặc biệt về tâm linh và tôn giáo giữa hai quốc gia.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Việt Nam) làm việc song phương với Bộ Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ (Ảnh: Thanh Huyền).

Năm 2026 là dấu mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Bộ trưởng Jual Oram bày tỏ tin tưởng với những nỗ lực chung, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời cam kết thúc đẩy sớm ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa hai bộ.

Đáp lời Bộ trưởng Bộ Các vấn đề dân tộc Ấn Độ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn Bộ trưởng Jual Oram đã mời Đoàn Việt Nam thăm Ấn Độ và tham dự Lễ hội Bharat Tribes Fest 2026, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước trong thời gian qua.

Ông ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Ấn Độ trong việc cung rước xá lợi Đức Phật tới Việt Nam nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025.

Nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa hai quốc gia trong quản lý và phát huy sự đa dạng về dân tộc, văn hóa và cộng đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định Việt Nam xác định đại đoàn kết các dân tộc, là vấn đề có tính chiến lược trong khối đại đoàn kết toàn dân,...

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju (Ảnh: Thanh Huyền).

Dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Bộ trưởng Jual Oram đã dự khai mạc Lễ hội Bharat Tribes Fest 2026.

Đây là sự kiện quy mô quốc gia của Ấn Độ, được tổ chức như một nền tảng tích hợp giữa bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển thương mại, khởi nghiệp và đối thoại chính sách.

Bên cạnh đó Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn đại biểu cấp cao đã có cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng bảo đảm bình đẳng cho mọi người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, đây là cơ hội thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam đề nghị phía Ấn Độ sớm phối hợp ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm quản lý dân tộc thiểu số, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế…

Ông Kiren Rijiju đánh giá, Ấn Độ và Việt Nam đều là những nền kinh tế phát triển năng động, đồng thời có quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt.

Đồng thời Bộ trưởng Kiren Rijiju bày tỏ bản thân có ấn tượng sâu sắc về lịch sử và tinh thần đấu tranh kiên cường của Việt Nam ngay từ khi còn nhỏ, qua đó càng trân trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Trên cương vị mình trong Chính phủ Ấn Độ, ông khẳng định, đã và sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đồng thời cam kết đẩy nhanh tiến trình ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ trong thời gian sớm nhất.