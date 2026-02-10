Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành, lan tỏa giá trị "4 chữ an"

Ngày 10/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến thăm và chúc mừng Bộ nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã thông báo khái quát về tình hình hoạt động Phật sự trong năm 2025, kế hoạch hoạt động trong năm 2026.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, trong năm 2025, đồng hành cùng đất nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành tinh gọn bộ máy để đồng bộ với việc sắp xếp lại địa giới hành chính; hiện nay, các hoạt động Phật sự đã đi vào ổn định.

Trong năm 2025 Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 3 với chủ đề “Hài hòa Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững”.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đánh giá, các hoạt động đều để lại dấu ấn sâu sắc không chỉ trong nước mà còn lan tỏa ở tầm quốc tế.

Đối với hoạt động năm 2026, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết công tác Phật sự và Đại hội Phật giáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn Bộ Dân tộc và Tôn giáo tạo điều kiện thuận lợi giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Thay mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể các tăng ni, phật tử, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ngành công tác dân tộc, tôn giáo đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các tăng ni, phật tử trong thời gian qua,...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những thành quả của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt được trong thời gian qua như: Đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, chăm lo vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy với tiến độ rất nhanh và đồng bộ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chung tay cùng cả nước tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chỉ sau hơn 1 năm triển khai, cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không bảo đảm 3 cứng,...

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, mục tiêu lớn mà Đảng, Nhà nước và Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang hướng tới là "an ninh, an dân, an sinh và an toàn". Với hơn 14 triệu tín đồ, GHPGVN là lực lượng xã hội quan trọng, có nhiều điều kiện để đồng hành, lan tỏa và hiện thực hóa mục tiêu này.

Thời gian tới Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục rà soát lại, sắp xếp, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng xã hội, phát huy vai trò của Phật giáo trong đời sống tinh thần của nhân dân, qua đó giữ vững ổn định xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều khởi sắc, hoạt động tốt hơn, tổ chức thật tốt Đại hội Phật giáo các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, năm 2026.