Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên chúc mừng, cảm ơn Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tạo điều kiện giúp đỡ Giáo hội Công giáo trong thời gian qua.

Đồng thời, Tổng Giám mục bày tỏ tin tưởng những vấn đề liên quan đến các dân tộc thiểu số và tôn giáo được chính quyền quan tâm, giải quyết thấu đáo.

Cảm ơn những lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên và Đoàn Tổng Giám mục Hà Nội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng ngài Tổng Giám mục, các chức sắc, linh mục giáo phận, giáo dân một năm an lành, hạnh phúc và thành công.

Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: Trần Quý).

Đề cập tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa qua, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng khẳng định "dân là gốc" là bài học cốt lõi, xác định Nhân dân là trung tâm, chủ thể, động lực và mục tiêu của sự phát triển trong kỷ nguyên mới.

Mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống, quyền làm chủ của Nhân dân, lấy sự hài lòng và tín nhiệm của người dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cùng các chức sắc, chức việc tiếp tục hướng dẫn, động viên bà con giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội tiếp tục chấp hành tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; sống “tốt đời, đẹp đạo” và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên (Ảnh: Trần Quý).

Bộ trưởng nhấn mạnh, nhìn lại năm 2025, Việt Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, giữ gìn ổn định trên các lĩnh vực.

Không chỉ thế, Việt Nam còn vươn lên như một điểm sáng của thế giới, được nhiều quốc gia tìm đến, học hỏi. Đặc biệt, chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam tăng 37 bậc trong những năm qua đã cho thấy sự ổn định của một quốc gia đang phát triển.

Bộ trưởng khẳng định, trong những thành tựu chung mà Việt Nam đã đạt được, bà con các tôn giáo đã đồng hành, làm tốt công tác an sinh xã hội và có nhiều đóng góp cùng đất nước.

Trong không khí phấn khởi của những ngày chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ, việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo là để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, trong đó có việc phục vụ mọi hoạt động của các tổ chức tôn giáo, phát huy sức mạnh các tổ chức tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết thật sự vững mạnh.