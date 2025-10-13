Không yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã tích hợp trên VNeID

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, quy định định danh và xác thực điện tử.

Theo Bộ Công an, dự thảo Nghị định nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ việc đăng ký, quản lý, khai thác, sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử.

Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường điện tử, thực hiện đơn giản hóa, cải cách hành chính nhưng vẫn bảo đảm bảo vệ bí mật, an ninh, an toàn thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định được xây dựng để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng chủ trương, chính sách liên quan đến chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước và yêu cầu hội nhập của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới; phát triển và khai thác có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Theo dự thảo, để bảo đảm cho các giao dịch được minh bạch, an toàn, đúng đối tượng, hạn chế các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, dự thảo Nghị định bổ sung quy định vào Điều 32, cụ thể:

“Các nền tảng số quốc gia phải tích hợp việc sử dụng tài khoản định danh điện tử trong xác thực, đăng nhập, thực hiện các giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác”.

Ứng dụng VNeID (Ảnh: Hải Nam).

Bên cạnh đó Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung nguyên tắc khai thác và sử dụng danh tính điện tử, thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Theo đó, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được khai thác và sử dụng danh tính điện tử, thông tin, giấy tờ đã tích hợp trên VNeID khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch dân sự, thương mại, cung cấp dịch vụ công, dịch vụ tư và các hoạt động khác trong đời sống xã hội, không yêu cầu công dân nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID.

"Việc khai thác và sử dụng danh tính điện tử phải bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân", Bộ Công an đề xuất.

Dự thảo cũng đề xuất tạo điều kiện mở rộng diện đối tượng là cá nhân nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử.

Bộ Công an cho biết, theo quy định hiện nay, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa hoặc thẻ CCCD hoặc thẻ căn cước hết thời hạn sử dụng.

Thực tế, việc tự động khóa tài khoản định danh điện tử khi thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hết thời hạn sử dụng gây bất tiện cho việc sử dụng các giấy tờ khác đã được tích hợp của công dân đang còn hạn sử dụng. Do vậy, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định vào khoản 1 Điều 15 như sau:

"Trường hợp thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ đã hết hạn, hết hiệu lực thì hệ thống định danh và xác thực điện tử không hiển thị Căn cước điện tử và các thông tin, giấy tờ tích hợp vào tài khoản định danh điện tử kể từ ngày thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ đã hết hạn, hết hiệu lực.

Hệ thống định danh và xác thực điện tử cảnh báo thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ đã hết hạn, hết hiệu lực để công dân chủ động thực hiện gia hạn thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ theo quy định pháp luật".

Đối với thẩm quyền cấp, khóa, mở tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức, Bộ Công an đề xuất Thủ trưởng Cơ quan vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử có thẩm quyền thực hiện.