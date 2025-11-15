Cháy lớn tại căn nhà 4 tầng ở Nha Trang

Sáng 15/11, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng đến cứu người và dập tắt đám cháy tại căn nhà 4 tầng nằm ở gần khu vực ngã tư Nguyễn Thái Học - Nguyễn Hồng Sơn (phường Nha Trang).

Trước đó, vào lúc 4h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo về vụ cháy tại địa điểm trên.

Đám cháy bùng phát tại căn nhà 4 tầng ở phường Nha Trang (Ảnh: Hoàng Đức).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều nhiều phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Đến 5h50 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đã giải cứu được chị T.T.T.H. (25 tuổi, tỉnh Khánh Hòa) đang sinh sống tại căn nhà. Chị H. bị bỏng khoảng 30% cơ thể.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều vật dụng bên trong căn nhà 4 tầng bị cháy rụi, hư hỏng, khói đen ám đặc trên các mảng tường.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: Hoàng Đức).

Một người sống tại đây cho biết căn nhà được chia thành nhiều phòng để cho thuê. Thời điểm xảy ra cháy, nhiều người ngửi thấy mùi khét và nghe tiếng hô hoán “cháy, cháy”.

Ngay sau đó, những người thuê trọ đã cố gắng dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh nên không thể khống chế.

Công an phường Nha Trang đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy.