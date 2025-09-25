Chủ tịch TPHCM: Kiểm điểm lãnh đạo xã, phường giải phóng mặt bằng chậm

Sáng 25/9, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, các Phó chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị các cán bộ, đảng viên phải nắm được cốt lõi của nghị quyết. Từ đó, triển khai hiệu quả nghị quyết, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, tầm nhìn 2030, TPHCM là một trong số 100 thành phố đáng sống trên thế giới, và hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước (2/9/2045), TPHCM sẽ nằm trong top 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Trung ương, nhân dân rất kỳ vọng vào TPHCM. Người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, đây là nhiệm vụ không dễ dàng nếu đội ngũ cán bộ không quyết tâm.

Để đạt mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định được tầm nhìn, sứ mệnh, phải có cách làm đúng, cách làm sáng tạo. Đồng thời, cán bộ phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.

Để thực hiện tầm nhìn, nghị quyết đã đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng đảng; và 3 đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp, các ngành phải cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, bằng kế hoạch cụ thể, dự án cụ thể.

Đồng thời, TPHCM đã và đang cố gắng sửa đổi bổ sung Nghị quyết 98 để thu hút đầu tư, giúp thành phố phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các Phó chủ tịch UBND thành phố bên lề hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, hiện nay và trong nhiệm kỳ tới, kể cả nhiệm kỳ tới nữa, TPHCM sẽ triển khai phát triển hạ tầng, đây là một trong những đột phá của các đột phá.

“Muốn có hạ tầng thì phải thực hiện giải phóng mặt bằng, nếu không giải phóng mặt bằng được thì không có hạ tầng; không có hạ tầng sẽ không có sự phát triển”, ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị bí thư, chủ tịch của 168 xã, phường, đặc khu phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực hiện hiệu quả, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết, thời gian tới, có đội ngũ cán bộ xuống các xã, phường, cầm tay chỉ việc cho cán bộ cơ sở. Các xã, phường gặp khó khăn, vướng mắc thì trao đổi với lãnh đạo sở, ngành hoặc báo cáo cho lãnh đạo thành phố để có chỉ đạo, hướng dẫn.

“Đây là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của các đảng bộ chính quyền, và cũng là chỉ tiêu để đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của các lãnh đạo, người đứng đầu các cấp. Xã, phường nào giải phóng mặt bằng không tốt, làm ảnh hưởng tiến độ dự án, thì người đứng đầu phải bị kiểm điểm”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.