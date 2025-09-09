Một phường tại TPHCM xử lý dứt điểm 120 trường hợp xây dựng trái phép

Ngày 9/9, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) phối hợp với cơ quan chức năng đã cưỡng chế, tháo dỡ, buộc khắc phục hậu quả công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông N.V.T. (ngụ phường Phú Mỹ, TPHCM).

Theo UBND phường Phước Thắng, ông T. dựng nhà container, hàng rào lưới trụ sắt, cột bê tông trên đất nông nghiệp (diện tích khoảng 100m2) không phù hợp quy hoạch và không được cấp phép xây dựng.

Cơ quan chức năng đọc quyết định cưỡng chế công trình xây trái phép sáng 9/9 (Ảnh: Phú Việt).

Cơ quan chức năng yêu cầu ông T. tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng đất và buộc khôi phục tình trạng ban đầu.

Đây là công trình cuối cùng trong tổng số 120 công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn đã được UBND phường xử lý.

Trong thời gian tới, UBND phường Phước Thắng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tổ chức tuần tra, nắm bắt địa bàn để xử lý kịp thời và nghiêm minh các trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng trái phép.

Trước đó, UBND phường Phước Thắng phát hiện 120 trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn. Phường nhiều lần ban hành thông báo, vận động chủ công trình tự giác tháo dỡ. Đến ngày 8/9, còn duy nhất hộ gia đình ông N.V.T. không chịu tháo dỡ nên UBND phường tổ chức cưỡng chế.

Cuối tháng 7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được có chỉ đạo đối với Công an TPHCM, Thanh tra thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Phước Thắng liên quan vụ việc xây dựng trái phép tại phường Phước Thắng.

Hiện trường vụ cưỡng chế tại phường Phước Thắng (Ảnh: Phú Việt).

Theo báo cáo, phường Phước Thắng có diện tích hơn 4.700ha. Toàn phường có 25.778 thửa đất nhưng 4.864 thửa (chiếm 18,86%) chưa thực hiện đăng ký, thiếu thông tin người quản lý, sử dụng. Ngoài ra, nhiều dự án đầu tư xây dựng đã triển khai lâu nhưng đến nay chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.