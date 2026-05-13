Va chạm xe tải trên đoạn đường phơi lúa, 2 mẹ con tử vong

Sáng 13/5, lãnh đạo UBND xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy điện khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Khoảng 14h ngày 12/5, ô tô tải chở đất mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do tài xế N.T.C. (34 tuổi, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên đường.

Khi di chuyển đến đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, ô tô tải va chạm với xe máy điện do ông N.H.T. (56 tuổi, trú tại thôn Phúc Trường) điều khiển, chở mẹ ruột 86 tuổi. Cú va chạm khiến 2 mẹ con ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Camera an ninh ghi lại cho thấy đoạn đường nêu trên được người dân tận dụng phơi lúa, chiếm hơn nửa làn của một chiều di chuyển.

Trong tình huống này, các phương tiện khác và ô tô tải liên quan vụ tai nạn đã tránh điểm phơi lúa của người dân và đi lấn sang phần đường của chiều ngược lại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.