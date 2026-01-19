Va chạm với xe buýt, cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ

Khoảng 9h ngày 19/1, tại đường Hoàng Văn Thái (đoạn trước số nhà 69 Hoàng Văn Thái), phường Phương Liệt, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cô gái tử vong.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng phân luồng, bảo vệ hiện trường và làm rõ sự việc.

Vụ tai nạn khiến một cô gái tử vong tại chỗ (Ảnh: Mạnh Cường).

Cụ thể vào thời gian trên, chị T.T.T. (21 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy điện BKS 29MĐ-219.xx, đi từ đường Hoàng Văn Thái theo hướng ra đường Lê Trọng Tấn, khi tới đoạn trước số nhà 69 Hoàng Văn Thái thì xảy ra va chạm với xe buýt BKS 29B-200.xx, do tài xế N.T.C. (60 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Nhà chức trách cho biết vụ việc khiến chị T.T.T. tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do người điều khiển xe máy điện tự ngã vào đầu xe buýt, tuy nhiên vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với tài xế xe buýt không phát hiện vi phạm.