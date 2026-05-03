Va chạm liên hoàn, cao tốc TPHCM - Long Thành ùn tắc kéo dài

Từ trưa 3/5, sau 3 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng ô tô từ các tỉnh miền Trung bắt đầu dồn về TPHCM khiến giao thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây qua thành phố Đồng Nai trở nên đông đúc, các xe phải nối đuôi nhau di chuyển chậm, ùn tắc kéo dài.

Hiện trường va chạm liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành trưa 3/5 (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ Đội tuần tra cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông), trưa cùng ngày, trên cao tốc TPHCM - Long Thành đoạn gần cầu Long Thành (địa bàn thành phố Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn (tai nạn dồn toa) gây ùn tắc kéo dài từ nút giao quốc lộ 51 đến cầu Long Thành.

Lực lượng CSGT đã điều tiết từ xa, đóng mở các lối vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Anh Lê Văn Quý (phường Phú Nhuận, TPHCM) cho biết: “Gia đình tôi xuất phát từ Phan Thiết về TPHCM lúc 9h sáng. Đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông thoáng, nhưng đến cao tốc TPHCM - Long Thành, từ nút giao quốc lộ 51, xe bắt đầu di chuyển chậm. Sau hơn một giờ, các ô tô cá nhân vẫn chưa ra khỏi cao tốc”.

Trước đó, chiều 2/5, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cũng xảy ra 2 vụ tai nạn liên hoàn khiến dòng xe ùn tắc kéo dài hướng từ Lâm Đồng về TPHCM. Dự kiến, từ trưa đến chiều 3/5, lượng ô tô từ các điểm du lịch ở miền Trung đổ về TPHCM khiến cao tốc TPHCM - Long Thành, Vành đai 3 TPHCM tiếp tục ùn tắc kéo dài.

Ùn tắc trên cao tốc TPHCM - Long Thành trưa 3/5 (Ảnh: CTV).

Những ngày cao điểm dịp lễ, nhiều tài xế lâu năm cho rằng, lượng xe lưu thông trên cao tốc dịp lễ rất cao, trong đó nhiều tài xế lái xe gia đình, rất ít kinh nghiệm lái xe đường trường. Để tránh những va chạm liên hoàn, dồn toa trên cao tốc, các tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, lái xe tập trung.