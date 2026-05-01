Xe khách bốc cháy dữ dội trên cao tốc Trung Lương - TPHCM

Ngày 1/5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp các đơn vị làm rõ vụ cháy xe khách trên cao tốc Trung Lương - TPHCM theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM, may mắn không ai thương vong.

Xe khách cháy dữ dội trên cao tốc (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, chiếc xe khách chạy trên đường cao tốc Trung Lương - TPHCM theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM. Khi đến Km46+600 đoạn thuộc địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, tài xế xe khách phát hiện khói bốc lên từ trên xe nên điều khiển vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Lúc này ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ xe. Tài xế cùng hành khách trên xe đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, đơn vị quản lý đường cao tốc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa và điều tiết giao thông. Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng dập lửa (Ảnh: CTV).

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn và hư hỏng nặng. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy tài xế xe khách đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Chiếc xe khách bị lửa thiêu rụi, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo lực lượng chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc do nghỉ lễ, lưu lượng xe tăng cao, vụ cháy khiến cao tốc ùn ứ kéo dài. Cảnh sát phải điều tiết các phương tiện đi hướng quốc lộ 1 để hạn chế kẹt xe. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, tuyến đường đã thông thoáng trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ hoả hoạn được các ngành chức năng điều tra, làm rõ.