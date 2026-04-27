Nhiều tuyến đường hướng về TPHCM ùn tắc ngày cuối nghỉ lễ Giỗ Tổ

Chiều tối 27/4, ngày cuối kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dòng ô tô của người dân đi chơi lễ ở Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang quay lại TPHCM khiến nhiều tuyến đường huyết mạch qua Đồng Nai ùn tắc kéo dài, như quốc lộ 20, quốc lộ 51, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 TPHCM.

Trên quốc lộ 20 qua xã Định Quán, Tân Phú (Đồng Nai), dòng xe con, ô tô khách giường nằm, xe du lịch từ hướng đèo Bảo Lộc về ngã tư Dầu Giây ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Theo tài xế, sau khi sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) đóng cửa để sửa chữa, du khách đi Đà Lạt bằng đường bộ tăng mạnh, vì vậy quốc lộ 20 dịp lễ năm nay rất đông xe.

Ùn tắc giao thông kéo dài trên Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn xã Nhơn Trạch (Ảnh: CTV).

Trên Vành đai 3 TPHCM qua xã Nhơn Trạch, đoạn từ nút giao đường tỉnh 25B đến cầu Nhơn Trạch xảy ra ùn tắc từ nhiều giờ.

"Gia đình tôi đi từ Vũng Tàu lên tới Nhơn Trạch lúc 17h, nhưng đến 18h vẫn chưa qua được cầu Nhơn Trạch. Khu vực trạm thu phí cầu Nhơn Trạch chỉ đi được trên một làn nên dòng xe ùn tắc ở đây", anh Lê Văn Khánh (phường Đông Hòa, TPHCM), cho biết.

Trên quốc lộ 51, đoạn từ nút giao Tuyến T1 vào sân bay Long Thành đến ngã tư đường 25B vào xã Long Thành, tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 3km, ô tô di chuyển rất chậm.

Đặc biệt, tại các nút giao quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, dòng xe gặp cảnh ùn tắc kéo dài trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ Đồng Nai về TPHCM do có sự cố va chạm giữa 2 ô tô.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được nghỉ 3 ngày nên rất đông người dân ở TPHCM, Đồng Nai đi du lịch ở Vũng Tàu, Phan Thiết, Vĩnh Hy, Nha Trang và Đà Lạt.