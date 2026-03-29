Va chạm giữa ô tô và xe máy trong đêm, 2 người thương vong

Sáng 29/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Tả Phìn (tỉnh Lào Cai) cho biết, vào tối 28/3, trên tuyến quốc lộ 4D đoạn qua xã Tả Phìn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô con và xe máy đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong (Ảnh: Văn Quý).

Cụ thể, khoảng 20h15 ngày 28/3, tại km116+300 quốc lộ 4D, ô tô con biển kiểm soát 16N-13.xx do tài xế T.T.K. (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng từ phường Sa Pa về phường Lào Cai.

Theo cảnh sát, khi ô tô con đi tới địa điểm nêu trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 24B1-636.xx do ông T.V.H. (SN 1968) điều khiển, phía sau xe chở theo bà L.T.H. (SN 1975, cùng ở phường Sa Pa).

Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Sa Pa. Tuy nhiên, đến 21h54 cùng ngày (28/3), ông T.V.H. tử vong do vết thương quá nặng.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc ô tô bị hư hỏng; xe máy bị biến dạng sau cú tông cực mạnh, nhiều mảnh vỡ từ vụ va chạm bắn tung tóe khắp mặt đường.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp các lực lượng liên quan bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.