Xe máy bị tàu hỏa vò nát, hai nữ sinh đại học tử vong

Vào khoảng 20h ngày 27/3, tại khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt trên địa bàn xã Thượng Phúc, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, hai nữ sinh đi xe máy qua điểm giao cắt đã va chạm với tàu hỏa.

Cú va chạm khiến hai cô gái (một người trú tại Hà Nội, một người quê Thanh Hóa) tử vong.

Được biết, hai nạn nhân cùng 23 tuổi, là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Chiếc xe máy bị tàu vò nát, biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Thượng Phúc và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm, xử lý vụ việc.

Đi bộ sang đường, một phụ nữ bị xe tải tông tử vong

Ngày 28/3, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vào chiều 26/3 trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Thạch Khê, xã Xuân Lộc, bà L. (56 tuổi, trú tại Đắk Lắk) đang đi bộ từ cây xăng sang đường bất ngờ bị xe bồn mang biển kiểm soát 78H-010.xx, do ông T. (56 tuổi) điều khiển, tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến bà L. văng xa và tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định bà L. đã đi bộ qua đường tại khu vực không có đèn tín hiệu giao thông hay vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, không sử dụng tín hiệu bằng tay để báo hiệu xin đường. Về phía tài xế xe tải, có dấu hiệu không làm chủ được tốc độ phương tiện và thiếu chú ý quan sát, dẫn đến không kịp xử lý tình huống giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy tắc an toàn giao thông, chú ý quan sát và đặc biệt thận trọng khi tham gia giao thông dưới mọi hình thức để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.